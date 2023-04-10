Поплавський покидає ректорство в Університеті культури

"Співочий ректор" Михайло Поплавський покидає керівництво Університетом культури. Проте із вишу не йде.

Поплавський заявив, що 21 квітня цього року виповниться 30 років, як він керує Університетом культури. Однак вважає, що варто своєчасно піти зі сцени.

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Поплавський покидає керівництво Університетом культури

Поплавський при цьому заявив, що передасть повноваження молодому ректору. Але буде головою Вченої ради вишу.

За його словами, завжди має бути межа і почуття міри. Також наголосив, що Університет майбутнього – це його мрія, яку реалізовує разом з командою. Щоб стати успішним, вважає Поплавський, треба вкласти у справу всю душу і серце.

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Поплавський очолює Університет культури 30 років