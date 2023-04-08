Складна економічна ситуація в країні вже вплинула і на освіту. Згідно з постановою Кабінету Міністрів, призначення стипендій студентам здійснюється у межах тих коштів, які закладам освіти надають з бюджету. Оскільки грошей в бюджеті стало менше, скорочення стипендіального фонду не змусило довго себе чекати.

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Стипендії в університеті Каразіна: чому скоротили та хто буде отримувати

Університет Каразіна через брак коштів у країні та акумуляції грошей на оборону країни отримав недостатнє фінансування на виплату стипендій студентам. Керівництво університету було змушене шукати нову формулу виплати стипендій, до формування нової моделі також залучали студентське самоврядування.

Через війну стипендіальні фонди скоротилися / Фото Pexels

Як розповіли в університеті, поки що було прийнято рішення, згідно з яким кількість стипендіатів визначатиметься кожного місяця і буде залежати від суми грошей, яка буде надходити від держави.

Також повідомляється, що розмір стипендії змінюватися не буде, також не передбачається жодних змін у системі рейтингування успішності студентів.