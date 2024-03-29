Міносвіти оприлюднило деталі вступу в аспірантуру

Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові деталі вступної кампанії до аспірантури у 2024 році. Вона відбуватиметься на основі конкурсних випробувань, зокрема іспиту з іноземної мови.

Таке рішення діє відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році. У МОН також розповіли, хто може не складати іспит з іноземної мови.

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Як відбуватиметься вступна кампанія в аспірантуру

Міносвіти наголошує: абітурієнти, які планують вступати до аспірантури, повинні:

надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), складеного у 2023 або 2024 році. Оцінка за тест з іноземної мови має становити не менше ніж 130 балів. Натомість за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів.

Дані про результати ЄВІ будуть внесені до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Наголошуємо, що календарний план, програми та ЄВІ – єдині вступні форми як для вступників магістратури, так і аспірантури,

– зазначили у МОН.

І додали, що ознайомитися з деталями можна за покликанням.

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Хто може не складати іспит з іноземної мови

У МОН також оприлюднили важливе уточнення: вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, можуть не складати іспит з іноземної мови.

Зазначені сертифікати розглядатимуть як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал. Інформацію про міжнародний сертифікат також внесуть до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.

Детальніше про Порядок прийому можна прочитати за покликанням.