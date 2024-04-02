Міносвіти презентує проєкт нового закону "Про професійну освіту"

Міносвіти України презентує проєкт нового закону "Про професійну освіту". Документ має закласти основу для майбутніх змін у сфері.

Законопроєкт вже опублікували на сайті відомства для громадського обговорення. Воно триватиме до 2 травня 2024 року.

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Сферу професійної освіти регулюватиме новий документ

Ухвалення закону зумовлює потреба економіки у кваліфікованих кадрах, а також запит на фахівців для майбутньої відбудови.

У законопроєкті описані зміни, що стосуються активного залучення бізнесу до освітнього процесу, розширення автономії закладів, поліпшення освітніх програм, дерегуляція сфери, а також оновлення термінології,

– кажуть у МОН.

Віцепрем'єр Михайло Федоров наголошує: хочемо зробити багато революційних кроків у трансформації професійної освіти, щоб забезпечувати нашу економіку кваліфікованими фахівцями, які будуть підтримувати розвиток та відбудову нашої країни.

Для цього необхідно розвивати, осучаснювати та модернізувати профтехи, а також трансформувати систему освіти. Один із кроків – зміна законодавства,

– уточнив посадовець.

І додав, що для розробки законопроєкту "Про професійну освіту" залучили бізнес та освітніх експертів, щоб врахувати виклики та потреби ринку, актуалізувати освітні програми, щоб у результаті побудувати сучасну та гнучку систему професійної освіти.

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Що буде у новому законопроєкті

У новому законопроєкті пропонують більше залучати бізнес до освітнього процесу через створення в закладах колегіального органу управління наглядової ради, участь у розробленні нових кваліфікацій, призначенні керівника тощо.

Документ також пропонує розширити автономію закладів через можливість здійснення ними господарської діяльності — як державне (комунальне) некомерційне підприємство.

Розглядають також запровадження єдиного рівня професійної освіти (освітньої кваліфікації) та єдиного типу закладу – професійного коледжу.

Сьогодні професійна освіта досі регулюється законом 1998 року. Водночас потреба в запровадженні нових підходів і моделей для навчання за професіями надзвичайно зросла. Саме тому ми розробили новий законопроєкт, який відкриває перед бізнесом унікальні можливості для активної участі у процесі майбутніх спеціалістів,

– зазначив очільник МОН Оксен Лісовий.

Документ також акцентує на поліпшенні освітніх програм та навчальних планів. Зокрема, здобуття професійної освіти за освітніми програмами старшої профільної школи професійного спрямування.

У МОН також зазначають, що важливою зміною є також дерегуляція і дебюрократизація системи професійної освіти. Такі зміни планують запровадити через гарантування можливості здобуття професійної освіти без прив'язки до місця реєстрації, чіткий поділ повноважень органів управління у сфері та складання освітніх програм на основі професійних стандартів та скасування атестації закладів.

У законопроєкті також пропонують оновити термінологію, зокрема змінити назву сфери з "професійно-технічної" на "професійну", "кваліфікованого робітника" на "спеціаліста", а також відійти від поняття "учень", замінивши на "студент".