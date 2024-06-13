Міносвіти затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл

Міністерство освіти і науки України схвалило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл. Це має суттєво спростити життя українським учням-біженцям.

Раніше школи не мали чітких шкал відповідності українських і закордонних оцінок. Тепер роботу вчителів дещо полегшили, а батьки та учні будуть спокійні за свої результати.

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МОН погодило систему перезарахування оцінок з іноземних шкіл

Сутність нововведення

Учні можуть перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту предметів (українознавчий компонент) вони можуть вивчати відповідно до модифікованих (скорочених) програм і проходити оцінювання дистанційно. Шкала увідповіднила системи оцінювання різних країн та українську 12-бальну.



Модель переведення оцінок з чеської школи / МОН

Як це працює на практиці

Якщо учень отримав оцінку "добре" з математики в Польщі, за українською шкалою це – 8 балів. Якщо ж системи оцінювання відрізняються, рекомендовано виставляти оцінку на користь дитини. У таблиці представили 25 країн, зокрема США, Німеччину, Польщу, Італію та Францію. Для решти випадків є загальна таблиця переведення оцінок.



Модель переведення оцінок з польської школи / МОН



Модель переведення оцінок з німецької школи / МОН

Які є перспективи для учнів

Новації допоможуть безперебійно продовжити навчання в Україні після повернення. Учні можуть скласти річне оцінювання перед новим навчальним роком із перезарахуванням результатів із-за кордону.



Загальний принцип переведення оцінок з польської школи / МОН

Раніше Міністерство освіти і науки України затвердило модифіковані (скорочені) освітні програми українознавчого компонента. Це, зокрема, програми з української мови, української літератури, історії України та географії для шкіл. Чим вони так потрібні учням-біженцям, читайте за посиланням.