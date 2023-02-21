Ї проти Z: як українська мова стала зброєю, символом спротиву і лінією оборони

Росія віками хотіла стерти її з лиця землі, аби згодом не стало і держави. Але наша рідна українська мова не лише вижила, а й дала окупантам по зубах та пішла у потужний контрнаступ.

21 лютого, у Міжнародний день рідної мови, 24 Канал розповість вам про те, як українська мова стала зброєю, символом спротиву та лінією оборони у час повномасштабної війни з Росією, а також, як важливо підтримувати це мовне багаття завжди і всюди.

Важливо "Рішення для поколінь": чому заборона російської у Могилянці має стати "мовним вогнем"

Мова як щит та лінія оборони

Як тільки загарбницький російський чобіт ступив на нашу землю, чимало українців почали відмовлятися від мови окупанта та агресора. У багатьох містах нашої держави активно організовували мовні клуби, гуртки та різноманітні марафони, а з бібліотек і книгарень почали масово викидати російськомовні книги. В окремих університетах, як от в Могилянці, навіть заборонили спілкування російською.

Чимало відомих людей також показово перейшли на українську, аби не мати нічого спільного з вбивцями, мародерами і гвалтівниками. Україна все впевненіше та більшими кроками почала йти шляхом дерусифікації.

За даними опитування, від 24 лютого 2022 року, 42% людей стали більше спілкуватися українською, 14% – повністю перейшли на державну мову.

Як правильно зауважив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, українська мова, яка за час свого існування пережила не менше пів тисячі наказів про заборону, вистояла і з 24 лютого 2022 року розпочала свій вирішальний контрнаступ. Мова стала не лише засобом комунікації, а й маркером ідентичності, а оборона мовних кордонів – одним з наріжних каменів нашої цілісності та суверенітету.

Українська нація сформована українською мовою. Саме мова відрізняє нас від інших народів, передусім від росіян. Вони вже понад три століття намагаються знищити українську мову, бо вона об'єднує своїх носіїв в самостійну, незалежну від них спільноту. Якщо зникає мова, зникає й народ, який нею розмовляє. Тому імперія постійно провадила війну з нашою мовою, намагаючись примусити українців зректися її і перейти на російську. Бо знала, що без своєї мови українці перетворяться на один народ з росіянами, про що й заявляє Путін, розв'язавши війну на знищення українського народу,

– розповіла 24 Каналу видатна українська мовознавиця Лариса Масенко.

Так з початку повномасштабної агресії мовний фронт став важливим як ніколи: українська мова також стала лінією оборони.



Мова – воля / фото Нікіти Тітова

Мова як ідея свободи

Мовознавиця також наголосила, що Російська імперія тримала Україну в ізоляції від світу, оголосивши її своєю частиною. Нині світ відкрив Україну.

Народ, що так мужньо протистоїть неймовірно жорстокому й значно чисельнішому агресорові у боротьбі за свободу, викликав велику повагу й захоплення. Якщо і на фронті, і в тилу українці так самовіддано відстоюють свою незалежність, то це означає, що вони володіють сильною культурою. Зараз у всьому світі спостерігається стрімке зростання інтересу до нашої країни, чимало людей за кордоном почали вивчати нашу мову й цікавитись українською культурою,

– зауважила Масенко у коментарі 24 Каналу.

Так, охочих після 24 лютого 2022 року защебетати солов'їною виявилося близько 1,3 мільйона по всьому світові. При цьому наша мова стала популярною не лише в Європі, а й на інших континентах. Іноземці зізнавалися: вчити українську – це вірити в ідею свободи.

А що вже казати про світових лідерів, які, як і під час візитів в Україну, так і у своїх державах, з поваги і захоплення мужністю українців віддячують нам не лише військовою допомогою, але й щирим словом українською мовою зі своїх вуст. Чого лише варте славнозвісне "Добрий день, еврібаді" великого друга України, експрем'єра Британії Бориса Джонсона.



"Добрий день, еврібаді" від Джонсона / фото з соцмереж

Свою експансію українська мова продовжила і на культурному фронті. Солов'їна зазвучала у понад 30 країнах світу у місцях надзвичайного культурного та історичного значення: там з'явилося понад 50 україномовних аудіогідів.

Мова як зброя

Лариса Масенко наголошує: мова є зброєю. Як доказ – Росія, як і кілька століть тому, у час повномасштабної війни на окупованих територіях так завзято нищить українські книжки та миттєво русифікує систему освіти. Українська мова натомість стала своєрідним "байрактаром", що руйнує плани Кремля на поневолення й асиміляцію.

Мова як символ спротиву

У час повномасштабної війни українська мова стала також символом спротиву агресору на окупованих територіях.

Попри зусилля імперців, українська мова вистояла. Як основа української культури й ідентичності вона стала потужним джерелом опору загарбницьким намірам росіян,

– акцентувала у коментарі 24 Каналу Масенко.



Літера "Ї" стала символом опору на окупованих Росією територіях / Укрправда

На сьогодні символом стала, зокрема, наша унікальна літера "Ї", якої немає в російському алфавіті. Її малювали на парканах і тротуарах, на пам'ятниках і стінах будівель в Маріуполі, на Херсонщині. Один із братів Капранових влучно зазначив: "Там, де літера "Ї" – там Україна! Це як тавро". Саме "Ї" стала промінчиком надії на визволення та потужним ідеологічним інструментом протиставленням літері Z – символу агресії Росії проти України, окупації та смерті.

Мова як маркер "свій-чужий"

У той час, коли російська мова була частиною "русского міра", який приніс смерть та знищення на українську землю, українська стала маркером, кодом розрізнення "свій-чужий". Чого тільки варте славнозвісне слово "паляниця".



На тлі війни в Україні з'явилися нові скоромовки / фото з Радіо Свободи

Українська мова також рятує життя на фронті, доводять наші захисники. Олександр Положинський, екслідер гурту "Тартак" розповів: воїни в темряві не ідентифікують людину і, якщо чують російську мову, готові стріляти, адже можуть подумати, що перед ними – ворог.

До слова, українці, які опинилися в окупації, також завдяки мові відрізняли військових ЗСУ від російських загарбників. Лише чуючи солов'їну, наважувалися відгукнутися та відчинити двері.

При цьому Положинський переконаний: російськомовні люди – свідомо чи несвідомо – допомагають ворогові. А актор Тарас Цимбалюк наголошує: розмовляючи "язиком", ми схожі на російських загарбників.

Мова як національний код

Так, українська мова – не просто мова спілкування – це національний код, мова з глибокою історією, якою написані писемні тексти від ХІ століття, наголосив доктор філологічних наук, директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко. Саме тому Росія і нищила її віками, втовкмачуючи у голови українців пропаганду про "українську – як мову села", "наречіе" і "видуманий язик". Усе задля того, аби насаджувати свою мову і потім прийти "рятувати" її носіїв.

Власне, українська мова, на думку Лариси Масенко, є чи не найбільшим ворогом Росії, адже "розширення сфер її вживання, активізація її культуротворчого потенціалу зміцнює нашу національну ідентичність та заважає імперським амбіціям Кремля". Тому не "какая разніца", а "прояви лінгвоциду не пройдуть" якби росіяни не намагалися знищити чи підлаштувати нашу мову під свої норми.



Українцям є різниця / фото з відкритих джерел

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Мова як джерело і стимул

І навіть у такий важкий для країни час наша мова розвивається. Ба більше: не лише поповнюється новими словами, а й сама стає джерелом запозичень для інших мов. Тепер навіть європейці знають, як гарно "розцвіла бавовна" десь у Росії і як це – "чорнобаїти".

Мова – це ж і феномен культури також. Вона стає цікавою для інших тоді, коли є відкритою, живою, розвивається, продукує нові слова, фрази, коли нею смачно розповідають про всі виміри життя, –

наголосив у коментарі 24 Каналу експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба.

І додав: аби з часом інтерес до української мови не зменшився, важливо всілякими способами продовжувати популяризувати нашу мову. Придумувати нові формати зацікавлення, як це було з "паляницею". Креативити українською у музиці, мистецтві, поезії, щоб наша мова стала вірусною у хорошому сенсі.



Українську варто всіляко популяризувати / chnu.edu.ua

Культурна експансія мови дасть кращий результат, ніж всілякі заборони російської. Хоча й має бути невідворотність закону щодо вживання української мови у публічному просторі. Таким чином ми відвойовуємо русифікований простір,

– акцентував Скиба.

А Лариса Масенко додала: те, що українці, які спілкувались раніше російською мовою, нині активно переходять на українську, збільшує комунікативну потужність української мови і змінює зросійщені в колоніальний період міські середовища на україномовні.

Нічим не виправдана жорстока війна, вбивства, зґвалтування й руйнації, які чинять росіяни на нашій землі, змінили й ставлення українців до російської мови. Вона вже ніколи не матиме того впливу, якого досягла в колоніальний період. Російська мова втратила будь-які шанси на домінування в деяких українських областях, як це було донедавна. Можна передбачити, що впродовж життя двох-трьох поколінь російська мова зникне з комунікативного простору нашої країни,

– висловила переконання мовознавиця у коментарі 24 Каналу.

Тож, як би росіяни не намагалися знищити українську мову, переконуючи, що її не існує чи вона – "наречіє", українці і помалу весь світ бачить: наша мова – символ української нації, феномен її культури, наша зброя, код спротиву і лінія оборони. І у майбутньому, без сумніву, стане мовою успішних, розумних і незламних людей. І, можливо, навіть відплатить тією ж монетою мові російській. Принаймні на нашій землі, на якій вже "врага не буде, супостата"...