Е против Z: как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны

Россия веками хотела стереть ее с лица земли, чтобы впоследствии не стало и государства. Но наш родной украинский язык не только выжил, но и дал оккупантам по зубам и пошел в мощное контрнаступление.

21 февраля, в Международный день родного языка, 24 Канал расскажет вам о том, как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны во время полномасштабной войны с Россией, а также как важно поддерживать этот языковой огонь всегда и повсюду.

Важно "Решение для поколений": почему запрет русского в Могилянке должен стать "языковым огнем"

Язык как щит и линия обороны

Как только захватнический российский сапог ступил на нашу землю, многие украинцы стали отказываться от языка оккупанта и агрессора. Во многих городах нашего государства активно организовывали языковые клубы, кружки и разные марафоны, а из библиотек и книжных магазинов начали массово выбрасывать русскоязычные книги. В отдельных университетах, как в Могилянке, даже запретили общение на русском.

Многие известные люди также показательно перешли на украинский, чтобы не иметь ничего общего с убийцами, мародерами и насильниками. Украина все более уверенно и большими шагами стала идти по пути дерусификации.

По данным опроса, от 24 февраля 2022 года, 42% людей стали больше общаться на украинском, 14% – полностью перешли на государственный язык.

Как правильно отметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, украинский язык, который за время своего существования пережил не менее полутысячи приказов о запрете, выстоял и с 24 февраля 2022 года начал свое решающее контрнаступление. Язык стал не только средством коммуникации, но и маркером идентичности, а оборона языковых границ – одним из краеугольных камней нашей цельности и суверенитета.

Украинская нация сформирована украинским языком. Именно язык отличает нас от других народов, прежде всего, от россиян. Они уже более трех веков пытаются уничтожить украинский язык, потому что он объединяет своих носителей в самостоятельное, независимое от них сообщество. Если исчезает язык, исчезает и говорящий на нем народ. Поэтому империя постоянно вела войну с нашим языком, пытаясь заставить украинцев отречься от него и перейти на русский. Потому что знала, что без своего языка украинцы превратятся в один народ с россиянами, о чем и заявляет Путин, развязав войну на уничтожение украинского народа,

– рассказала 24 Каналу выдающаяся украинская языковед Лариса Масенко.

Так с начала полномасштабной агрессии языковой фронт стал важен как никогда: украинский язык также стал линией обороны.



Язык – воля / фото Никиты Титова

Язык как идея свободы

Языковед также подчеркнула, что Российская империя держала Украину в изоляции от мира, объявив ее своей частью. В настоящее время мир открыл Украину.

Народ, так мужественно противостоящий невероятно жестокому и более многочисленному агрессору в борьбе за свободу, вызвал большое уважение и восхищение. Если и на фронте, и в тылу украинцы так самоотверженно отстаивают свою независимость, то это означает, что они обладают сильной культурой. Сейчас во всем мире наблюдается стремительный рост интереса к нашей стране, много людей за рубежом начали изучать наш язык и интересоваться украинской культурой,

– заметила Масенко в комментарии 24 Каналу.

Так, желающих после 24 февраля 2022 года защебетать на соловьином оказалось около 1,3 миллиона по всему миру. При этом наш язык стал популярным не только в Европе, но и на других континентах. Иностранцы признавались: учить украинский – это верить в идею свободы.

А что уж говорить о мировых лидерах, которые, как и во время визитов в Украину, так и в своих государствах, из уважения и восхищения мужеством украинцев благодарят нас не только военной помощью, но и искренним словом на украинском языке из своих уст. Чего только стоит знаменитое "Добрый день, еврибади" большого друга Украины, экс-премьера Британии Бориса Джонсона.



"Добрый день, еврибади" от Джонсона / фото из соцсетей

Свою экспансию украинский язык продолжил и на культурном фронте. Соловьиный зазвучал более чем в 30 странах мира в местах чрезвычайного культурного и исторического значения: там появилось более 50 украиноязычных аудиогидов.

Язык как оружие

Лариса Масенко отмечает: язык является оружием. Как доказательство – Россия, как и несколько веков назад, во время полномасштабной войны на оккупированных территориях так упорно уничтожает украинские книги и мгновенно русифицирует систему образования. Украинский язык взамен стал своеобразным "байрактаром", разрушающим планы Кремля на порабощение и ассимиляцию.

Язык как символ сопротивления

Во время полномасштабной войны украинский язык стал символом сопротивления агрессору на оккупированных территориях.

Несмотря на усилия имперцев, украинский язык выстоял. Как основа украинской культуры и идентичности он стал мощным источником сопротивления захватническим намерениям россиян,

– акцентировала в комментарии 24 Каналу Масенко.



Буква "Ї" стала символом сопротивления на оккупированных Россией территориях / Укрправда

Сегодня символом стала, в частности, наша уникальная буква "Ї", которой нет в русском алфавите. Ее рисовали на заборах и тротуарах, на памятниках и стенах зданий в Мариуполе, на Херсонщине. Один из братьев Капрановых точно подметил: "Там, где буква "Ї" – там Украина! Это как клеймо". Именно "Ї" стала лучиком надежды на освобождение и мощным идеологическим инструментом противопоставления букве Z – символу агрессии России против Украины, оккупации и смерти.

Язык как маркер "свой-чужой"

В то время, когда русский язык был частью "русского мира", принесшего смерть и уничтожение на украинскую землю, украинский стал маркером, кодом отличия "свой-чужой". Чего только стоит знаменитое слово "паляниця".



На фоне войны в Украине появились новые скороговорки / Фото из Радио Свободы

Украинский язык также спасает жизнь на фронте, доказывают наши защитники. Александр Положинский, экс-лидер группы "Тартак", рассказал: воины в темноте не идентифицируют человека и, если слышат русский язык, готовы стрелять, ведь могут подумать, что перед ними – враг.

К слову, оказавшиеся в оккупации украинцы также благодаря языку отличали военных ВСУ от российских захватчиков. Лишь слыша соловьиный, решались откликнуться и открыть дверь.

При этом Положинский убежден: русскоязычные люди сознательно или несознательно помогают врагу. А актер Тарас Цымбалюк отмечает: разговаривая "языком", мы похожи на российских захватчиков.

Язык как национальный код

Так, украинский язык – не просто язык общения – это национальный код, язык с глубокой историей, на котором написаны письменные тексты от XI века, отметил доктор филологических наук, директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко. Именно поэтому Россия и уничтожала его веками, втолковывая в головы украинцев пропаганду об "украинском – как языке села", "наречии" и "выдуманном языке". Все для того, чтобы насаждать свой язык и затем прийти "спасать" его носителей.

Собственно, украинский язык, по мнению Ларисы Масенко, является едва ли не величайшим врагом России, ведь "расширение сфер его применения, активизация его культуротворческого потенциала укрепляет нашу национальную идентичность и мешает имперским амбициям Кремля". Поэтому не "какая разница", а "проявления лингвоцида не пройдут", если бы россияне не пытались уничтожить или подстроить наш язык под свои нормы.



Украинцам есть разница / фото из открытых источников

Читайте От мученицы – к оружию и символу: как Россия веками уничтожала украинский язык

Язык как источник и стимул

И даже в такое тяжелое для страны время наш язык развивается. Более того: не только пополняется новыми словами, но и сам становится источником заимствований для других языков. Теперь даже европейцы знают, как хорошо "расцвела бавовна" где-то в России и как это – "чернобаить".

Язык – это и феномен культуры тоже. Он становится интересен для других тогда, когда он открытый, живой, развивается, продуцирует новые слова, фразы, когда на нем вкусно рассказывают обо всех измерениях жизни, –

отметил в комментарии 24 Канала эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба.

И добавил: чтобы со временем интерес к украинскому языку не уменьшился, важно всяческими способами продолжать популяризировать наш язык. Придумывать новые форматы привлечения интереса, как это было с "паляницей". Креативить на украинском в музыке, искусстве, поэзии, чтобы наш язык стал вирусным в хорошем смысле.



Украинский стоит всячески популяризировать / chnu.edu.ua

Культурная экспансия языка даст лучший результат, чем всяческие запреты русского. Хотя и должна быть неотвратимость закона по употреблению украинского языка в публичном пространстве. Таким образом мы отвоевываем русифицированное пространство,

– акцентировал Скиба.

А Лариса Масенко добавила: то, что украинцы, общавшиеся ранее на русском языке, сейчас активно переходят на украинский, увеличивает коммуникативную мощность украинского языка и меняет обрусевшие в колониальный период городские среды на украиноязычные.

Ничем не оправданная жестокая война, убийства, изнасилования и разрушения, совершаемые россиянами на нашей земле, изменили и отношение украинцев к русскому языку. Он уже никогда не будет иметь того влияния, которого достиг в колониальный период. Русский язык потерял всякие шансы на доминирование в некоторых украинских областях, как это было недавно. Можно предположить, что в течение жизни двух-трех поколений русский язык исчезнет из коммуникативного пространства нашей страны,

– выразила убеждение языковед в комментарии 24 Каналу.

Поэтому, как бы россияне ни пытались уничтожить украинский язык, убеждая, что его не существует или он – "наречие", украинцы и понемногу весь мир видит: наш язык – символ украинской нации, феномен ее культуры, наше оружие, код сопротивления и линия обороны. И в будущем, несомненно, станет языком успешных, умных и несгибаемых людей. И, возможно, даже расплатится той же монетой русскому языку. По крайней мере, на нашей земле, на которой уже "врага не будет, супостата"...