Як українською буде "мнітєльний": маємо свої влучні відповідники

Російські слова часто непомітно закріплюються в нашому мовленні. Та замість того, щоб дослівно їх перекладати, варто шукати природні українські відповідники. Сьогодні з'ясуємо, як українською сказати "мнітєльний".

Яким українським словом доречно замінити росіянізм "мнітєльний", розповідає авторка і ведуча програми "Правильно українською" на "Радіо Трек" Оля Багній.

"Мнітєльний" – як сказати українською?

Ми не завжди помічаємо, як слова з іншої мови оселяються в нашому повсякденному мовленні. Звикаємо до них, використовуємо в розмовах, а згодом уже й не замислюємося, чи є в українській свої відповідники. Та часто вони не просто є – вони ще й точніше передають те, що ми хочемо сказати.

Сьогодні розбираємо слово "мнительный". Так називають людину, яка постійно хвилюється, підозрює щось недобре й подумки готується до найгіршого.

Український мовознавець і педагог Олександр Авраменко радить використовувати слова:

"помисливий",

"самовразливий".

Обидва варіанти допомагають передати стан людини, яка надміру переймається можливими небезпеками й неприємностями.

Він такий помисливий, що через одне непрочитане повідомлення вже уявляє найгірше.

Не будь такою помисливою: не кожне зауваження означає, що хтось хоче тебе образити.

Після пережитих неприємностей чоловік став недовірливим і помисливим.

"Мнітєльний" – як українською: дивіться відео від Олі Багній

Помислива людина не просто сумнівається – вона часто подумки домальовує найгірший сценарій. Хтось не відповів на повідомлення? Напевно, образився. Начальник покликав поговорити? Мабуть, щось сталося. Незвичне відчуття в тілі? А раптом це ознака серйозної хвороби?

Звісно, усі ми часом хвилюємося або підозрюємо щось недобре. Але коли така схильність стає звичкою, слово "помисливий" може дуже точно описати людину.

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Словник української мови у 20 томах також фіксує слово "помисливий", хоча й позначає його як рідковживане. Ось чому воно одразу не спадає на думку, і видається, що ми не маємо відповідника до "мнітєльний".

Ба більше, як синоніми словники пропонують – недовірливий, підозріливий, підозрілий. Так, ці слова теж можуть бути доречними. Проте між ними є певні відтінки значення, і треба враховувати ситуацію.

Українська має чим нас здивувати – іноді достатньо лише пригадати потрібне слово.