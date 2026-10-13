Каким украинским словом уместно заменить русизм "мнительный", рассказывает автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Оля Багний.

"Мнительный" – как сказать по-украински?

Мы не всегда замечаем, как слова из другого языка проникают в нашу повседневную речь. Привыкаем к ним, используем в разговорах, а со временем уже и не задумываемся, есть ли в украинском языке их эквиваленты. Но часто они не просто есть – они еще и точнее передают то, что мы хотим сказать.

Сегодня разберем слово "мнительный". Так называют человека, который постоянно волнуется, подозревает что-то неладное и мысленно готовится к худшему.

Украинский языковед и педагог Александр Авраменко советует использовать слова:

"помисливий",

"самовразливый".

Оба варианта помогают передать состояние человека, который чрезмерно переживает из-за возможных опасностей и неприятностей.

Він такий помисливий, що через одне непрочитане повідомлення вже уявляє найгірше.

Не будь такою помисливою: не кожне зауваження означає, що хтось хоче тебе образити.

Після пережитих неприємностей чоловік став недовірливим і помисливим.

"Мнительный" – как по-украински: смотрите видео от Оли Багний

"Помисливий человек" не просто сомневается – он часто мысленно дорисовывает самый худший сценарий. Кто-то не ответил на сообщение? Наверное, обиделся. Начальник позвал поговорить? Видимо, что-то случилось. Непривычное ощущение в теле? А вдруг это признак серьезной болезни?

Конечно, все мы порой волнуемся или подозреваем что-то неладное. Но когда такая склонность становится привычкой, слово "помисливий" может очень точно описать человека.

Словарь украинского языка в 20 томах также фиксирует слово "помисливий", хотя и отмечает его как редко употребляемое. Вот почему оно сразу не приходит на ум, и кажется, что у нас нет эквивалента слову "мнительный".

Более того, в качестве синонимов словари предлагают: "недовірливий", "підозріливий", "підозрілий". Так, эти слова тоже могут быть уместны. Однако между ними есть определенные оттенки значения, и нужно учитывать ситуацию.

Украинский язык может нас удивить – иногда достаточно лишь вспомнить нужное слово.