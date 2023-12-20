Мобілізація студентів: яку відстрочку і кому тепер надаватиме держава

20 грудня 2023, 12:37
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NV

Студенти, які навчаються на денній та дуальній формі, мають відстрочку від мобілізації. Однак можновладці можуть позбавити частину з них такої опції.

Заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький відповів на питання про те, яку відстрочку від мобілізації і яким студентам тепер надаватиме держава.

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Яку відстрочку від мобілізації і кому зі студентів надаватиме держава

Посадовець зауважив: на це питання можна буде відповісти після того, як нардепи ВРУ розглянуть відповідні законопроєкти (про скасування відстрочки певній категорії студентів; зокрема, мовиться про чоловіків, яким понад 30 років і які здобувають другу, третю непослідовну вищу освіту, – 24 Канал). 

Винницький при цьому розповів, що Раді пропонують – і це підтримує Міносвіти – надавати відстрочку від мобілізації тим студентам-чоловікам, які вступають на вищий рівень освіти, ніж той, який вони вже мають. 

Якщо у вас є диплом магістра чи спеціаліста, який прирівнюється до магістра, і ви вступаєте на ще одного магістра, ви маєте право на нього вступити. Але це не гарантує вам відстрочки від мобілізації. Якщо у вас є диплом магістра і ви вступаєте в аспірантуру, то є,
– заявив заступник очільника МОН. 

І додав, що так само нададуть відстрочку бакалавру, який вступить у магістратуру. Така пропозиція, за словами Винницького, зараз є на розгляді парламенту. 

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Кому зі студентів можуть скасувати право на відстрочку

  • У вишах нашої держави зараз здобуває освіту чимало чоловіків, яким вже понад 30 років.
  • Це може бути їхня вже друга чи й третя вища освіта.
  • Можновладці натомість заявляли про намір скасувати таким особам право на відстрочку. 
  • Вони заявляють, що таким чином ці чоловіки уникають мобілізації. 
  • У ВРУ при цьому анонсували підготовку законопроєкту, який може змінити ситуацію.
Автор: Марія Волошин