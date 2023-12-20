Мобілізація студентів: яку відстрочку і кому тепер надаватиме держава

Студенти, які навчаються на денній та дуальній формі, мають відстрочку від мобілізації. Однак можновладці можуть позбавити частину з них такої опції.

Заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький відповів на питання про те, яку відстрочку від мобілізації і яким студентам тепер надаватиме держава.

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Яку відстрочку від мобілізації і кому зі студентів надаватиме держава

Посадовець зауважив: на це питання можна буде відповісти після того, як нардепи ВРУ розглянуть відповідні законопроєкти (про скасування відстрочки певній категорії студентів; зокрема, мовиться про чоловіків, яким понад 30 років і які здобувають другу, третю непослідовну вищу освіту, – 24 Канал).

Винницький при цьому розповів, що Раді пропонують – і це підтримує Міносвіти – надавати відстрочку від мобілізації тим студентам-чоловікам, які вступають на вищий рівень освіти, ніж той, який вони вже мають.

Якщо у вас є диплом магістра чи спеціаліста, який прирівнюється до магістра, і ви вступаєте на ще одного магістра, ви маєте право на нього вступити. Але це не гарантує вам відстрочки від мобілізації. Якщо у вас є диплом магістра і ви вступаєте в аспірантуру, то є,

– заявив заступник очільника МОН.

І додав, що так само нададуть відстрочку бакалавру, який вступить у магістратуру. Така пропозиція, за словами Винницького, зараз є на розгляді парламенту.

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Кому зі студентів можуть скасувати право на відстрочку