У вишах нашої держави тривають перевірки. Зокрема щодо ситуації з навчанням студентів віком 25+.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Він каже, що навчання не має бути "прикриттям" для отримання відстрочки.

Що перевіряють у вишах?

Заступник очільника МОН повідомив, що перевірки студентів українських вишів віком 25+ років стосуються таких моментів:

чи дотримується заклад правил зарахування;

чи триває навчання насправді.

Трофименко каже, що увага до вступу в аспірантуру не скасовує потреби перевіряти порушення на інших рівнях вищої освіти.

Чи може бути вік підставою для відрахування?

Заступник міністра освіти і науки також зазначив, що "вік понад 25 років не є порушенням або підставою для відрахування". За його словами, людина "може змінити професію у 30 чи 40 років". Наприклад, здобути інженерну освіту для роботи в енергетиці.

Ми зацікавлені, щоб дорослі навчалися,

– акцентував заступник Бутенка.

Хто визначає право на відстрочку?

Він також нагадав, що "право на відстрочку визначає закон".

Для студентів воно залежить, зокрема, від денної або дуальної форми та здобуття вищого рівня освіти порівняно з уже отриманим,

– зауважив Трофименко.

І додав, що здобувати освіту вдруге на тому самому рівні можна, але відстрочки студент не отримає.

Кого можуть відрахувати?

Заступник міністра освіти і науки також наголосив, що навчання не повинно бути "прикриттям" для ухилення від мобілізації.

Під час перевірки потрібні факти: чи виконує студент навчальний план, як оцінюють його знання,

– каже Трофименко.

І додає, що кожне рішення "має бути індивідуальним і законним", а помилки у відомостях про освіту потрібно виправляти через заклад, щоб людина могла підтвердити своє законне право на відстрочку.

Скільки чоловіків відрахували із закладів освіти?