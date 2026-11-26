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Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования и науки Николай Трофименко. Он отмечает, что обучение не должно служить "прикрытием" для получения отсрочки.

Что проверяют в вузах?

Заместитель главы МОН сообщил, что проверки студентов украинских вузов в возрасте 25+ лет касаются следующих моментов:

соблюдаются ли в учебном заведении правила зачисления;

происходит ли обучение на самом деле.

Трофименко отмечает, что внимание к поступлению в аспирантуру не отменяет необходимости проверять нарушения на других уровнях высшего образования.

Может ли возраст быть основанием для отчисления?

Заместитель министра образования и науки также отметил, что "возраст старше 25 лет не является нарушением или основанием для отчисления". По его словам, человек "может сменить профессию в 30 или 40 лет". Например, получить инженерное образование для работы в энергетике.

Мы заинтересованы в том, чтобы взрослые учились– подчеркнул заместитель Бутенко.

Кто определяет право на отсрочку?

Он также напомнил, что "право на отсрочку определяет закон".

Для студентов оно зависит, в частности, от дневной или дуальной формы обучения и получения более высокого уровня образования по сравнению с уже полученным– отметил Трофименко.

И добавил, что получать образование во второй раз на том же уровне можно, но отсрочки студент не получит.

Кого могут отчислить?

Заместитель министра образования и науки также подчеркнул, что обучение не должно служить "прикрытием" для уклонения от мобилизации.

При проверке нужны факты: выполняет ли студент учебный план, как оцениваются его знания– говорит Трофименко.

И добавляет, что каждое решение "должно быть индивидуальным и законным", а ошибки в данных об образовании нужно исправлять через учебное заведение, чтобы человек мог подтвердить свое законное право на отсрочку.

Сколько мужчин отчислили из учебных заведений?