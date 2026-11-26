Проверка учебных заведений / Depositphotos
В вузах нашей страны продолжаются проверки. В частности, они касаются ситуации с обучением студентов в возрасте 25+ лет.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования и науки Николай Трофименко. Он отмечает, что обучение не должно служить "прикрытием" для получения отсрочки.
Что проверяют в вузах?
Заместитель главы МОН сообщил, что проверки студентов украинских вузов в возрасте 25+ лет касаются следующих моментов:
соблюдаются ли в учебном заведении правила зачисления;
происходит ли обучение на самом деле.
Трофименко отмечает, что внимание к поступлению в аспирантуру не отменяет необходимости проверять нарушения на других уровнях высшего образования.
Может ли возраст быть основанием для отчисления?
Заместитель министра образования и науки также отметил, что "возраст старше 25 лет не является нарушением или основанием для отчисления". По его словам, человек "может сменить профессию в 30 или 40 лет". Например, получить инженерное образование для работы в энергетике.
Мы заинтересованы в том, чтобы взрослые учились
Кто определяет право на отсрочку?
Он также напомнил, что "право на отсрочку определяет закон".
Для студентов оно зависит, в частности, от дневной или дуальной формы обучения и получения более высокого уровня образования по сравнению с уже полученным
И добавил, что получать образование во второй раз на том же уровне можно, но отсрочки студент не получит.
Кого могут отчислить?
Заместитель министра образования и науки также подчеркнул, что обучение не должно служить "прикрытием" для уклонения от мобилизации.
При проверке нужны факты: выполняет ли студент учебный план, как оцениваются его знания
И добавляет, что каждое решение "должно быть индивидуальным и законным", а ошибки в данных об образовании нужно исправлять через учебное заведение, чтобы человек мог подтвердить свое законное право на отсрочку.
Сколько мужчин отчислили из учебных заведений?
- В Украине после 24 февраля 2022 года возросло количество студентов старше 25 лет.
- Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак отметил, что благодаря образованию они могут получить право на отсрочку и таким образом пытаются избежать мобилизации.
- В 2023–2024 годах государство законодательно перекрыло основные лазейки для поступления уклонистов в вузы. Вместо этого такие студенты, которым более 25 лет, переориентировались на колледжи.
- Министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал, что с 2025 года в нашей стране из учебных заведений отчислили около 50 тысяч студентов-мужчин в возрасте старше 25 лет. Причина – невыполнение учебного плана.
- В Министерстве образования и науки пояснили, что в ходе проверок выявляются случаи, когда обучение студентов де-факто не подтверждается. Проверки проводит МОН совместно с Государственной службой качества образования.
- Также в ведомстве добавили, что в настоящее время доля студентов в возрасте старше 25 лет в различных учебных заведениях составляет около 2,5%. В то же время в некоторых частных учебных заведениях этот показатель достигал 90%.
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