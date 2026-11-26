Перевірка закладів освіти / Depositphotos
У вишах нашої держави тривають перевірки. Зокрема щодо ситуації з навчанням студентів віком 25+.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Він каже, що навчання не має бути "прикриттям" для отримання відстрочки.
Що перевіряють у вишах?
Заступник очільника МОН повідомив, що перевірки студентів українських вишів віком 25+ років стосуються таких моментів:
чи дотримується заклад правил зарахування;
чи триває навчання насправді.
Трофименко каже, що увага до вступу в аспірантуру не скасовує потреби перевіряти порушення на інших рівнях вищої освіти.
Чи може бути вік підставою для відрахування?
Заступник міністра освіти і науки також зазначив, що "вік понад 25 років не є порушенням або підставою для відрахування". За його словами, людина "може змінити професію у 30 чи 40 років". Наприклад, здобути інженерну освіту для роботи в енергетиці.
Ми зацікавлені, щоб дорослі навчалися
Хто визначає право на відстрочку?
Він також нагадав, що "право на відстрочку визначає закон".
Для студентів воно залежить, зокрема, від денної або дуальної форми та здобуття вищого рівня освіти порівняно з уже отриманим
І додав, що здобувати освіту вдруге на тому самому рівні можна, але відстрочки студент не отримає.
Кого можуть відрахувати?
Заступник міністра освіти і науки також наголосив, що навчання не повинно бути "прикриттям" для ухилення від мобілізації.
Під час перевірки потрібні факти: чи виконує студент навчальний план, як оцінюють його знання
І додає, що кожне рішення "має бути індивідуальним і законним", а помилки у відомостях про освіту потрібно виправляти через заклад, щоб людина могла підтвердити своє законне право на відстрочку.
Скільки чоловіків відрахували із закладів освіти?
- В Україні після 24 лютого 2022 року зросла кількість студентів, яким понад 25 років.
- Очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак зазначив, що завдяки освіті вони можуть отримати право на відстрочку і так намагаються уникнути мобілізації.
- У 2023 – 2024 роках держава законодавчо перекрила основні лазівки для вступу ухилянтів до вишів. Натомість такі студенти, яким понад 25 років, переорієнтувалися на коледжі.
- Міністр освіти і науки Андрій Бутенко розповів, що з 2025 року у нашій державі відрахували із закладів освіти близько 50 тисяч студентів-чоловіків віком понад 25 років. Причина – невиконання навчального плану.
- У Міністерстві освіти і науки пояснили, що під час перевірок виявляють випадки, коли навчання студентів де-факто не підтверджується. Перевірки здійснює МОН спільно з Державною службою якості освіти.
- Також у відомстві додали, що нині частка студентів віком понад 25 років у різних закладах освіти становить близько 2,5%. Водночас у деяких приватних закладах освіти цей показник сягав 90%.
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