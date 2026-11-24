Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка розповів про тенденцію використання навчання у своєму виші задля ухилення від мобілізації. Переконує, що такої у КНУ практично немає.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Чи помітна тенденція ухилення від мобілізації у КНУ?

Копійка розповів, що на бакалавраті у КНУ навчаються майже 19 тисяч студентів. З них 6 200 – чоловіки.

На денній формі чоловіків віком 25+ лише 72, тобто трохи більше ніж 1%. У магістратурі навчаються понад 6 тисяч студентів, із них 2 200 – чоловіки, а на денній формі чоловіків віком 25+ лише 168. В аспірантурі навчаються 1 200 чоловіків, із них понад 800 – віком 25+, але це здобувачі ступеня PhD,

– переконує ректор столичного вишу.

Він також додав, що виш контролює відвідуваність і успішність та не допускає формального перебування в університеті.

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Скільки чоловіків відрахували із закладів освіти?