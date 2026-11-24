Навчання задля ухилення від мобілізації: ректор КНУ розповів про тенденцію у виші
Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка розповів про тенденцію використання навчання у своєму виші задля ухилення від мобілізації. Переконує, що такої у КНУ практично немає.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Чи помітна тенденція ухилення від мобілізації у КНУ?
Копійка розповів, що на бакалавраті у КНУ навчаються майже 19 тисяч студентів. З них 6 200 – чоловіки.
На денній формі чоловіків віком 25+ лише 72, тобто трохи більше ніж 1%. У магістратурі навчаються понад 6 тисяч студентів, із них 2 200 – чоловіки, а на денній формі чоловіків віком 25+ лише 168. В аспірантурі навчаються 1 200 чоловіків, із них понад 800 – віком 25+, але це здобувачі ступеня PhD,
– переконує ректор столичного вишу.
Він також додав, що виш контролює відвідуваність і успішність та не допускає формального перебування в університеті.
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Скільки чоловіків відрахували із закладів освіти?
- В Україні після 24 лютого 2022 року зросла кількість студентів, яким понад 25 років.
- Очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак зазначив, що завдяки освіті вони можуть отримати право на відстрочку і так намагаються уникнути мобілізації.
- У 2023 – 2024 роках держава законодавчо перекрила основні лазівки для вступу ухилянтів до вишів. Натомість такі студенти, яким понад 25 років, переорієнтувалися на коледжі.
- Міністр освіти і науки Андрій Бутенко розповів, що з 2025 року у нашій державі відрахували із закладів освіти близько 50 тисяч студентів-чоловіків віком понад 25 років. Причина – невиконання навчального плану.
- У Міністерстві освіти і науки пояснили, що під час перевірок виявляють випадки, коли навчання студентів де-факто не підтверджується. Перевірки здійснює МОН спільно з Державною службою якості освіти.
- Також у відомстві додали, що нині частка студентів віком понад 25 років у різних закладах освіти становить близько 2,5%. Водночас у деяких приватних закладах освіти цей показник сягав 90%.