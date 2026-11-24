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Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Наблюдается ли в КНУ тенденция уклонения от мобилизации?

Копийка рассказал, что на бакалавриате в КНУ обучаются почти 19 тысяч студентов. Из них 6 200 – мужчины.

На дневной форме обучения мужчин в возрасте 25+ всего 72, то есть чуть больше 1%. В магистратуре обучаются более 6 тысяч студентов, из них 2 200 – мужчины, а на дневной форме обучения мужчин в возрасте 25+ всего 168. В аспирантуре обучаются 1 200 мужчин, из них более 800 – в возрасте 25+, но это соискатели степени PhD– утверждает ректор столичного вуза.

Он также добавил, что вуз контролирует посещаемость и успеваемость и не допускает формального пребывания в университете.

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Сколько мужчин отчислили из учебных заведений?