Обучение в КНУ / Коллаж "Образование 24"
Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копийка рассказал о тенденции использования обучения в его вузе для уклонения от мобилизации. Он утверждает, что в КНУ такого практически нет.
Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.
Наблюдается ли в КНУ тенденция уклонения от мобилизации?
Копийка рассказал, что на бакалавриате в КНУ обучаются почти 19 тысяч студентов. Из них 6 200 – мужчины.
На дневной форме обучения мужчин в возрасте 25+ всего 72, то есть чуть больше 1%. В магистратуре обучаются более 6 тысяч студентов, из них 2 200 – мужчины, а на дневной форме обучения мужчин в возрасте 25+ всего 168. В аспирантуре обучаются 1 200 мужчин, из них более 800 – в возрасте 25+, но это соискатели степени PhD
Он также добавил, что вуз контролирует посещаемость и успеваемость и не допускает формального пребывания в университете.
Сколько мужчин отчислили из учебных заведений?
- В Украине после 24 февраля 2022 года возросло количество студентов старше 25 лет.
- Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак отметил, что благодаря образованию они могут получить право на отсрочку и таким образом пытаются избежать мобилизации.
- В 2023–2024 годах государство законодательно перекрыло основные лазейки для поступления уклонистов в вузы. Вместо этого такие студенты, которым более 25 лет, переориентировались на колледжи.
- Министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал, что с 2025 года в нашей стране отчислили около 50 тысяч студентов-мужчин в возрасте старше 25 лет. Причина – невыполнение учебного плана.
- В Министерстве образования и науки пояснили, что в ходе проверок выявляются случаи, когда обучение студентов де-факто не подтверждается. Проверки проводит МОН совместно с Государственной службой качества образования.
- Также в ведомстве добавили, что в настоящее время доля студентов в возрасте старше 25 лет в различных учебных заведениях составляет около 2,5%. В то же время в некоторых частных учебных заведениях этот показатель достигал 90%.
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