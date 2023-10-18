Чи скасують відстрочку для студентів, яким понад 30 років: у Раді відповіли

Не так давно нардепи ВРУ пропонували скасувати відстрочку від мобілізації для студентів, яким понад 30 років і вони здобувають непослідовну другу вищу освіту. Питання мав урегулювати відповідний зареєстрований законопроєкт.

Нардепи вважали, що завдяки вищій освіті частина чоловіків в Україні ухиляється від служби в армії. Однак реалізація ініціативи зі скасуванням відстрочки для таких здобувачів освіти притихла.

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Чи скасують відстрочку для студентів, яким понад 30 років

Представник Президента у Раді та член Комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, який був одним з авторів законопроєкту, розповів, яка зараз ситуація із втіленням вищевказаних намірів народних обранців у життя.

Нардеп зазначив: в українських вишах вдруге на денній формі навчається чимало чоловіків, яким понад 30 і навіть понад 40 років. На його думку, це спосіб уникнути призову. Однак питання зі скасуванням відстрочки для таких осіб є чутливим, тож його швидкого розв'язання чекати не варто.

На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, ми ще не можемо. Йдуть дискусії. Те, що це питання треба вирішувати, я думаю, в цьому сумніву немає. Коли це буде, як це буде – подивимося,

– заявив Веніславський.

І уточнив, що дискусії стосуються того, хто має мати право на відстрочку, а хто – ні.

Нардеп вважає: якщо людина здобуває послідовну освіту, то відстрочка потрібна. Якщо ж особа несподівано йде вчитись у зовсім іншу сферу під час війни – це недопустимий варіант.

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