Окремих студентів в Україні можуть мобілізувати
Джерело:Osvita.ua
Окремих студентів українських вишів можуть мобілізувати. Мовиться про тих осіб, які перебувають в академічній відпустці.
Вони можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Про це вказано у роз'ясненні, наданому Міністерством освіти і науки України.
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Студентів можуть забрати до війська під час академічної відпустки
У МОН повідомили: вищезгадану категорію студентів можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.
Для такої категорії студентів, кажуть у Міносвіти, відстрочка не діє. Усе тому, що під час академічної відпустки (тобто перерви у навчанні у зв'язку з обставинами з боку студента, які унеможливлюють його навчання, – 24 Канал) такі особи не навчаються.
У разі призову такі особи мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією.
Чи можна поновитися на навчання
У МОН також розповіли: студенти-бюджетники у разі академічної відпустки можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.
На місця державного (регіонального) замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною,
– зазначили у Міносвіти.
Важливо Студентів в Україні можуть мобілізувати: коли і що робити, якщо прийшла повістка
Право студентів на відстрочку можуть скасувати
- В Україні хочуть скасувати право на відстрочку для тих студентів, яким вже понад 30 років і вони здобувають другу чи й третю непослідовну вищу освіту.
- Нардепи вважають, що такі чоловіки хочуть уникнути мобілізації.
- Зауважимо, що здобуття очно або дуально вищої освіти дає право студентові на відстрочку від служби в армії.
- У ВРУ вже навіть зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти.
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтримав таку ініціативу.