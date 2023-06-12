Мобілізація в Україні: чи забороняють чоловікам вступати у виші

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Призвати до війська можуть навіть студентів.

Проте не всіх і та у визначений законом період. А чи не заборонять чоловікам взагалі вступати до вишів, розповідає 24 Канал.

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Чи забороняють чоловікам вступати у виші

Право на освіту в Україні гарантує Конституція, наголошує юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Однак закон про воєнний стан може обмежувати це право. Та це складний і не популярний у суспільстві крок.

Все ж якщо відповідний закон ухвалять, документ має пройти складну перевірку, додав юрист. Цю перевірку на відповідність основному закону здійснює Конституційний Суд.

Тож українцям радять не довіряти інформації, яку вони черпають з різноманітних анонімних телеграм-каналів. Адже ніхто, за словами Юрчака, права на освіту у чоловіків не забирає. Все ж можуть траплятися випадки, коли окремі чоловіки цим правом відверто зловживають. У такому разі, вважає юрист, має втрутитись держава.

Зауважимо, що у квітні проєкт розслідувань "Наші гроші. Львів" оприлюднив матеріал, у якому мовиться про значне збільшення кількості студентів-контрактників в українських вишах. Зокрема, чоловіків від 30 до 50 років. Журналісти вважають, що таким чином чоловіки хочуть отримати відстрочку від мобілізації.

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