Но не всех и в определенный законом период. А не запретят ли мужчинам вообще поступать в вузы, рассказывает 24 Канал.

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Запрещают ли мужчинам поступать в вузы

Право на образование в Украине гарантирует Конституция, отмечает юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Однако закон о военном положении может ограничивать это право. И это сложный и не популярный в обществе шаг.

Все же если соответствующий закон будет принят, документ должен пройти сложную проверку, добавил юрист. Эту проверку на соответствие основному закону осуществляет Конституционный Суд.

Поэтому украинцам советуют не доверять информации, которую они черпают из разных анонимных телеграмм-каналов. Ведь никто, по словам Юрчака, права на образование у мужчин не отнимает. Все же могут случаться случаи, когда отдельные мужчины этим правом откровенно злоупотребляют. В таком случае, считает юрист, должно вмешаться государство.

Заметим, что в апреле проект расследований Наши деньги. Львов обнародовал материал, в котором говорится о значительном увеличении количества студентов-контрактников в украинских вузах. В частности, мужчин от 30 до 50 лет. Журналисты считают, что таким образом мужчины хотят получить отсрочку от мобилизации.