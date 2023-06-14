Мобілізація в Україні: хто має право на відстрочку під час навчання
В Україні триває мобілізація у межах воєнного стану. Можуть призвати до війська навіть студентів вишів і коледжів.
Однак не усіх та у певний період. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак при цьому розповів 24 Каналу, хто має відстрочку під час навчання.
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Хто має відстрочку під час навчання
За словами Юрчака, право на вищезгадану відстрочку мають:
- учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;
- студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;
- аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;
При цьому варто пам'ятати: юнаків (на мобілізацію жінок в Україні діє "мораторій" до 2027 року), які закінчили бакалаврат і планують вступати у магістратуру, можуть мобілізувати. Усе тому, що у цей "проміжний час" вступу ці особи не здобувають освіту. Відповідно не діє право на відстрочку.
Це правило стосується і тих чоловіків, які вступають до аспірантури чи докторантури.Більше читайте в матеріалі 24 Каналу "Виїзд за кордон, відстрочка та повістки: як триває мобілізація студентів і кого можуть призвати".