Мобілізація в Україні: хто має право на відстрочку під час навчання

14 червня 2023, 15:25
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В Україні триває мобілізація у межах воєнного стану. Можуть призвати до війська навіть студентів вишів і коледжів.

Однак не усіх та у певний період. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак при цьому розповів 24 Каналу, хто має відстрочку під час навчання.

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Хто має відстрочку під час навчання

За словами Юрчака, право на вищезгадану відстрочку мають:

  • учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;
  • студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;
  • аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;
Зверніть увагу! Україні діє Болонська система. Вона передбачає три цикли навчання у вищій школі – бакалаврат, магістратуру та докторантуру. Кожен із них розглядають як окремий етап навчання.

При цьому варто пам'ятати: юнаків (на мобілізацію жінок в Україні діє "мораторій" до 2027 року), які закінчили бакалаврат і планують вступати у магістратуру, можуть мобілізувати. Усе тому, що у цей "проміжний час" вступу ці особи не здобувають освіту. Відповідно не діє право на відстрочку.

Це правило стосується і тих чоловіків, які вступають до аспірантури чи докторантури. 

Більше читайте в матеріалі 24 Каналу "Виїзд за кордон, відстрочка та повістки: як триває мобілізація студентів і кого можуть призвати".
Автор: Марія Волошин