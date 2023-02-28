Освітяни в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Однак не всі.

Так, є, зокрема, дві умови, які має виконувати вчитель чи викладач, аби його не забрали до війська.

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Хто з освітян має право на відстрочку від мобілізації

Згідно із законом України, освітяни мають право на відстрочку від служби у Збройних силах, якщо:

робота у сфері освіти – основний вид праці;

ставка становить щонайменше 0,75.

До слова, після ухвалення закону №7272 мобілізації не підлягають також учні та викладачі училищ – на рівні зі студентами та викладачами коледжів та вишів.

Так, відстрочку можуть також отримати студенти ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі, а також викладачі ПТУ, якщо вони виконують вищевказані умови.

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Чи може школа подати бронь на педпрацівника у час мобілізації

Керівництво школи не може подати бронь на педагогічного працівника у час мобілізації в Україні. Хоча частина вчителів має право на відстрочку.

Юристка Марія Звягінцева уточнила, що відповідно до постанови Кабміну № 76 бронювання може застосовуватися до представників органів держвлади та місцевого самоврядування.

А також до працівників підприємств, установ і організацій: