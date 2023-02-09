І навіть під час військових навчань забудьте про суржик, який є ворогом нашій мові. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

Важливо "Ви обязані явитися в воєнкомат": як правильно говорити українською про мобілізацію

Мова нашого війська – не російська

Мільйони українців свого часу пройшли через "виховання" радянської армії. А вона була потужним інструментом русифікації.

Під час перебування України у складі СРСР мова судочинства, республіканських адміністрацій, армії була тільки одна – російська, насамперед коли українська залишалась на побутовому рівні. Так, у радянській армії, хоча це було військо союзних республік, тобто багатьох народів, використовувалася тільки російська мова. І це було зрозуміло: єдина армія – єдина мова.

У радянській армії всі команди, звання та спілкування загалом були лише російською. Доктор філологічних наук Іван Лучук пригадав цікавий випадок зі свого життя. Російська мова була настільки згубною для українців, що навіть львів’яни чи вихідці з Гуцульщини після повернення з радянської армії починали спілкуватися ненависним суржиком. А ворог зі Сходу з цього, звичайно, дуже тішився. Адже усвідомлював: викладач будь-якого предмету, військовик чи цивільний, офіцер-вихователь чи командир багатоманітно впливає на своїх вихованців.

Цей ненависний мовний шлейф "русскої культури" тягнувся й у часи незалежності України. Так, військові українці, які були вихідцями з радянського війська, ще довго не могли викоренити зі своєї мови російські терміни. Зокрема, продовжували віддавати команди та присвоювати звання не українською.

Тому, пам'ятаючи про це, так важливо зараз, у час війни з Росією, дбати про непорушність не лише територіальних, а й мовних кордонів.

Як говорити правильно

У чотирнадцятій добірці розкажемо вам, як правильно говорити українською про службу у війську.

призвали до армії, мобілізували до війська;

воєннослужащий – військовослужбовець, військовий;

Якщо вас таки мобілізували до війська чи так само ж призвали до армії, ви тепер – військовослужбовець чи військовий. І забудьте про слово "воєннослужащий".

приказ – наказ;

приказувати – наказувати;

командуючий, командір – командир;

У такому разі маєте виконувати всі накази командира. Головне – щоб не "прикази" "командуючого" чи "командіра".

воєнна – воінская – військова;

часть – частина;

Якщо маєте військовий досвід, вас відправлять до визначеної військової частини. Якщо ж не проходили військову службу – обов'язково поїдете на навчання у навчальні центри чи на полігони ЗСУ.

При цьому пам'ятайте, що частина – військова, а не воєнна, бо стосується війська, а не війни. І тим більше не "воінская" і не "часть".

учєнія – навчання;

Також майте на увазі: ви їдете на навчання, а не на "ученія". На загарбницькі "ученія" на чужу землю їхали тільки російські окупанти.

на всякий случай – про всяк випадок ;

прийдеться – доведеться;

пулімьот – кулемет;

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Тож навчайтеся та опановуйте військову справу старанно. Від цього залежить ваше життя і Незалежність України. Так, вчитися вправно стріляти доведеться у будь-якому разі. Про всяк випадок опануйте ще й мистецтво стрільби з кулемета.

І не забувайте про суржик: викиньте зі свого лексикону слова "на всякий случай", "прийдеться" та "пулімьот". Кажіть натомість "про всяк випадок", "доведеться", "кулемет".

отдєлєніє – відділення;

восьмикольосні бетеери – восьмиколісні БТРи;​

сломався – зламався, вийшов з ладу;

І не слухайте неправдиві байки про те, що у якихось там відділеннях механізованих військ дуже часто ламаються восьмиколісні "всюдиходи" – БТРи.

При цьому пам'ятайте, що в українській мові немає "отдєлєнія", "восьмикольосні" БТРи можуть "сломатися". Є "відділення", а БТРи – "восьмиколісні" і у вмілих та дбайливих руках ламаються не так вже і часто.

побєдім – переможемо;

Тож вірте у себе, ЗСУ та Україну! Ми обов'язково переможемо – а не побєдім – у цій загарбницькій війні Росію!

І за будь-яких обставин не дайте шансу суржику, зневірі та ворогам зі Сходу!