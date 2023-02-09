И даже во время военных учений забудьте о суржике, который является врагом нашего языка. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" вам в этом поможет.

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Язык нашей армии – не русский

Миллионы украинцев в свое время прошли через "воспитание" советской армии. А она являлась мощным инструментом русификации.

Во время пребывания Украины в составе СССР язык судопроизводства, республиканских администраций, армии был только один – русский, прежде всего, когда украинский оставался на бытовом уровне. Так, в советской армии, хотя это было войско союзных республик, то есть многих народов, использовался только русский язык. И это было понятно: единственная армия – единственный язык.

В советской армии все команды, звание и общение в целом были только русскими. Доктор филологических наук Иван Лучук вспомнил интересный случай из своей жизни. Русский язык был настолько губительным для украинцев, что даже львовяне или выходцы из Гуцульщины по возвращении из советской армии начинали общаться ненавистным суржиком. А враг с Востока этим, конечно, очень радовался. Ведь сознавал: преподаватель любого предмета, военный или гражданский, офицер-воспитатель или командир многообразно влияет на своих питомцев.

Этот ненавистный языковой шлейф "русской культуры" тянулся и во времена независимости Украины. Так, военные украинцы, которые были выходцами из советской армии, еще долго не могли искоренить из своего языка русские термины. В частности, продолжали отдавать команды и присваивать звание не на украинском.

Поэтому, помня об этом, да важно сейчас, во время войны с Россией, заботиться о незыблемости не только территориальных, но и языковых границ.

Как говорить правильно

В четырнадцатой подборке расскажем вам, как правильно говорить по-украински о службе в армии.

призвали в армию, мобилизовали в армию;

военнослужащий – військовослужбовець, військовий;

Если вас мобилизовали в армию или так же призвали в армию, вы теперь – военнослужащий (укр. військовослужбовець) или военный (укр. військовик). И забудьте о слове "военнослужащий".

приказ – приказ (укр. наказ);

приказывать – приказывать (укр. наказувати);

командующий, командИр – командир (укр.);

В этом случае должны выполнять все приказы командира (укр. командира). Главное – чтобы не приказы "командующего" или "командира" (укр. командіра).

военная – воинская – военная (укр. військова);

часть – часть (укр. частина);

Если у вас есть военный опыт, вас отправят в определенную воинскую часть. Если же не проходили военную службу – обязательно поедете на учебу в учебные центры или полигоны ВСУ.

При этом помните, что часть – военная (укр. військова), потому что касается войска, а не войны. И тем более не "воинская" и не "часть" (укр. частина).

учение – обучение (укр. навчання);

Также имейте в виду: вы едете на обучение (укр. навчання), а не на "учение". На захватнические "учения" на чужую землю ехали только русские оккупанты.

на всякий случай – на всякий случай (укр. про всяк випадок);

придется – придется ( укр. доведеться);

пулимет – пулемет (укр. кулемет);

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Поэтому учитесь и овладевайте военным делом тщательно. От этого зависит ваша жизнь и Независимость Украины. Так, учиться умело стрелять придется в любом случае. На всякий случай овладите еще и искусством стрельбы из пулемета.

И не забывайте о суржике: выбросьте из своего лексикона слова "на всякий случай", "придется" и "пулимет". Говорите же на украинском "про всяк випадок", "доведеться" і "кулемет".

отделение – отделение (укр. відділення);

восьмиколесные бетееры – восьмиколесные БТРы (укр. восьмиколісні БРТи);

сломался – сломался (укр. зламався), вышел из строя (укр. вийшов з ладу);

И не слушайте ложные басни о том, что в каких-то отделениях механизированных войск очень часто ломаются восьмиколесные "вездеходы" – БТРы.

При этом помните, что в украинском языке нет "отделения", "восьмиколесные" БТРы могут "сломаться". Есть "відділення", а БТРы – "восьмиколісні" и в умелых и бережных руках "ламаються" не так уж и часто.

победим – победим (укр. переможемо);

Итак, верьте в себя, ВСУ и Украину! Мы обязательно победим (укр. переможемо) – а не победим – в этой захватнической войне Россию!

И при любых обстравинах не дайте шанса суржику, унынию и врагам с Востока!