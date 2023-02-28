Так, є, зокрема, дві умови, які має виконувати вчитель чи викладач, аби його не забрали до війська.
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Хто з освітян має право на відстрочку від мобілізації
Згідно із законом України, освітяни мають право на відстрочку від служби у Збройних силах, якщо:
- робота у сфері освіти – основний вид праці;
- ставка становить щонайменше 0,75.
До слова, після ухвалення закону №7272 мобілізації не підлягають також учні та викладачі училищ – на рівні зі студентами та викладачами коледжів та вишів.
Так, відстрочку можуть також отримати студенти ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі, а також викладачі ПТУ, якщо вони виконують вищевказані умови.
Читайте Чи може школа подати бронь на педпрацівника у час мобілізації
Чи може школа подати бронь на педпрацівника у час мобілізації
Керівництво школи не може подати бронь на педагогічного працівника у час мобілізації в Україні. Хоча частина вчителів має право на відстрочку.
Юристка Марія Звягінцева уточнила, що відповідно до постанови Кабміну № 76 бронювання може застосовуватися до представників органів держвлади та місцевого самоврядування.
А також до працівників підприємств, установ і організацій:
- яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для виконання цих завдань;
- які виробляють товари, виконують роботи чи надають послуги, необхідні для забезпечення українського війська;
- які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Причому забронювати можна лише 50% військовозобов'язаних і лише на строк, що не перевищує 6 місяців.