Педагоги в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако не все.

Так, есть, в частности, два условия, которые должен выполнять учитель или преподаватель, чтобы его не забрали в армию.

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Кто из педагогов имеет право на отсрочку от мобилизации

Согласно закону Украины, педагоги имеют право на отсрочку от службы в Вооруженных силах, если:

работа в сфере образования – основной вид труда;

ставка составляет не менее 0,75.

Кстати, после принятия закона №7272 мобилизации не подлежат также ученики и преподаватели училищ – на уровне со студентами и преподавателями колледжей и вузов.

Так, отсрочку могут получить студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также преподаватели ПТУ, если они выполняют вышеуказанные условия.

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Может ли школа подать бронь на педработника во время мобилизации

Руководство школы не может подать бронь на педагога во время мобилизации в Украине. Хотя часть учителей имеет право на отсрочку.

Юрист Мария Звягинцева уточнила, что в соответствии с постановлением Кабмина № 76 бронирование может применяться к представителям органов госвласти и местному самоуправлению.

А также к работникам предприятий, учреждений и организаций: