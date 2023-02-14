Юрист Мария Звягинцева рассказала детали. Также уточнила, кого касается такая бронь.

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Может ли школа подать бронь на педработника

Юрист подчеркнула, что школа не может подать бронь на педработника. И уточнила, что в соответствии с постановлением Кабмина №76 бронирование может применяться к представителям органов госвласти и местному самоуправлению.

А также к работникам предприятий, учреждений и организаций:

которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для выполнения этих задач;

производящие товары, выполняющие работы или оказывающие услуги, необходимые для обеспечения украинской армии;

которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Причем забронировать можно только 50% военнообязанных и только срок, не превышающий 6 месяцев.

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