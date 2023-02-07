Юрист Мария Звягинцева рассказала, кто и при каких условиях из педагогов имеет право на отсрочку от мобилизации. Также сообщила, касаются ли правила технических работников школ.

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По словам юристки, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" во время военного положения не подлежат призыву:

научные и научно-педагогические работники вузов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагоги училищ, школ, работающих в своих учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.

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Какие есть условия для отсрочки

Для отсрочки есть два условия:

работа в учебном заведении должна быть основной;

занятость педагога должна быть не менее 0,75 ставки.

Учитель, работающий на полставки, отсрочку не получит.

Технические работники учебных заведений права на отсрочку не имеют.