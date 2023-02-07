Чи мають учителі та викладачі право на відстрочку від мобілізації
Джерело:Освіторія
Педагоги в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Але якщо вони виконують дві умови.
Юристка Марія Звягінцева розповіла, хто і за яких умов з педагогів має право на відстрочку від мобілізації. Також повідомила, чи стосуються правила технічних працівників шкіл.
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Чи мають учителі право на відстрочку від мобілізації
За словами юристки, відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" під час воєнного стану не підлягають призову:
- наукові і науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
- педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.
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Які є умови для відстрочки
Для відстрочки є дві умови:
- робота в закладі освіти має бути основною;
- зайнятість педагога повинна бути не менше 0,75 ставки.
Учитель, який працює на пів ставки, відстрочку не отримає.
Технічні працівники закладів освіти права на відстрочку не мають.