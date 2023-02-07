Чи мають учителі та викладачі право на відстрочку від мобілізації

7 лютого 2023, 11:07
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Джерело:

Освіторія

Педагоги в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Але якщо вони виконують дві умови.

Юристка Марія Звягінцева розповіла, хто і за яких умов з педагогів має право на відстрочку від мобілізації. Також повідомила, чи стосуються правила технічних працівників шкіл.

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Чи мають учителі право на відстрочку від мобілізації

За словами юристки, відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" під час воєнного стану не підлягають призову:

  • наукові і науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.

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Які є умови для відстрочки

Для відстрочки є дві умови:

  • робота в закладі освіти має бути основною;
  • зайнятість педагога повинна бути не менше 0,75 ставки.

Учитель, який працює на пів ставки, відстрочку не отримає.

Технічні працівники закладів освіти права на відстрочку не мають. 

Автор: Марія Волошин