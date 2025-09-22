В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Більшість студентів має право на відстрочку.

Однак є випадки, коли здобувачі можуть це право втратити. Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу, коли таке трапляється.

Коли студент втрачає відстрочку?

Перший проректор ЛНУ імені Івана Франка розповів, що студент може втратити право на відстрочку, якщо його відрахували з вишу.

Також, якщо він переводиться з денної на заочну форму здобуття освіти, втрачає це право. І якщо вже, наприклад, здобував ступінь бакалавра і здобуває його знову,

– уточнив він.

І пояснив: це відбувається тому, що студент порушує умову послідовного здобуття освіти.

Він може навчатися – це є право кожного громадянина України на здобуття освіти – але право на відстрочку у такому разі він не отримає,

– зазначив Гукалюк.

Чи повинні аспіранти відвідувати пари?

Освітянин також нагадав, що аспіранти втрачають право на відстрочку, якщо їх відрахують з вишу.

Аспіранти, які навчаються очно (а саме очний формат здобуття освіти дає право на відстрочку) повинні, звичайно, обов'язково відвідувати заняття офлайн. Якщо вони цього не роблять, то після підсумкової атестації є відрахування за академічну неуспішність, тобто за невиконання індивідуального навчального плану,

– нагадує Гукалюк.

Також він повідомив, що усі аспіранти звітують постійно на кафедрах. На кафедрі при цьому можуть не атестувати такого аспіранта. Тому виш діє тільки у межах законодавства про вищу освіту та їхнього нормативного документа, який регламентує освітній процес на всіх рівнях.

