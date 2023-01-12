МОН хоче змінити прописи українського алфавіту

Міністерство освіти і науки України має намір уніфікувати каліграфічне письмо букв українського алфавіту та цифр. Зразки на погодження мають подати у МОН до 25 січня.

Так, у Міносвіти заявили, що ще у листопаді 2022 року створили відповідну робочу групу з розробки єдиних зразків каліграфічного письма букв українського алфавіту та цифр. Однак про рішення стало відомо лише днями. Воно збурило громадськість.

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МОН хоче уніфікувати прописи алфавіту

Графічна та діджитал дизайнерка Олександра Корчевська написала у фейсбуці пост, у якому поцікавилася, чому до обговорення не запросили громадськість. Також вона вважає, що серед учасників ініціативної групи немає каліграфів, натомість чимало методистів.

При цьому Корчевська зауважила, що розуміє необхідність уніфікації прописів. Адже, на її думку, "відсутність усталених робочих зошитів, прийнятих для всіх, погана їх узгодженість з дистанційним навчанням – це теж проблема, яку треба вирішувати".

Однак дизайнерка вважає, що справою займається команда, "яка не розуміється на питанні". Тож ці люди просто перепишуть те, що було.

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Чи усі згодні з таким рішенням

Із необхідністю такої уніфікації погоджуються не всі. Журналістка Зоя Звиняцьківська у коментарях до поста дизайнерки нагадала, що "оцінювання так званої каліграфії в шкільній програмі НУШ скасували". Тож педагог сам може показувати учням, як поєднувати букви і як їх писати. При цьому вчитель не може вимагати від учнів чіткого відтворення.

Відтак Звиняцьківська сумнівається у доцільності такого рішення МОН.