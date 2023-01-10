Тривалість навчання у школах певного міста чи області залежить від того, чи об'єднали осінній та зимовий відпочинок дітей. Коли закінчаться зимові канікули у школах України, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах України

Коли закінчаться зимові канікули у школах України

Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня. Дати відпочинку учнів кожен навчальний заклад встановлює самостійно.

Однак керівництво шкіл має зважати на безпеку в регіоні та рекомендації Міносвіти. Також врахувати, що загальна тривалість відпочинку дітей від навчання, без урахування літніх канікул, має не перевищувати 30 днів.

Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мали стартувати 26 грудня 2022 року і завершитися 8 січня 2023 року.

Однак такого графіку дотримується лише частина шкіл нашої держави.

Відтак, у Києві канікули у школах завершуються 27 січня.

канікули у школах завершуються 27 січня. У Львові в одних школах навчання стартує орієнтовно 22 січня, в інших – у середині січня.

в одних школах навчання стартує орієнтовно 22 січня, в інших – у середині січня. В Одесі канікули у школах завершилися 8 січня. Як і у Дніпрі .

канікули у школах завершилися 8 січня. Як і у . У Харкові школярі завершують відпочинок від навчання здебільшого 15 січня.

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Коли закінчаться зимові канікули у ліцеях та коледжах

У ліцеях та коледжах нашої держави учні у цьому навчальному році мають відпочинок від навчання взимку двічі.

Перші зимові канікули тривали від 25 грудня 2022 року і завершилися 8 січня 2023 року.

Другі ж стартували 10 лютого і триватимуть до 19 лютого 2023 року.