Тривалість навчання у школах певного міста чи області залежить від того, чи об'єднали осінній та зимовий відпочинок дітей. Коли закінчаться зимові канікули у школах України, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах України
Коли закінчаться зимові канікули у школах України
Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня. Дати відпочинку учнів кожен навчальний заклад встановлює самостійно.
Однак керівництво шкіл має зважати на безпеку в регіоні та рекомендації Міносвіти. Також врахувати, що загальна тривалість відпочинку дітей від навчання, без урахування літніх канікул, має не перевищувати 30 днів.
Однак такого графіку дотримується лише частина шкіл нашої держави.
- Відтак, у Києві канікули у школах завершуються 27 січня.
- У Львові в одних школах навчання стартує орієнтовно 22 січня, в інших – у середині січня.
- В Одесі канікули у школах завершилися 8 січня. Як і у Дніпрі.
- У Харкові школярі завершують відпочинок від навчання здебільшого 15 січня.
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Коли закінчаться зимові канікули у ліцеях та коледжах
У ліцеях та коледжах нашої держави учні у цьому навчальному році мають відпочинок від навчання взимку двічі.
Перші зимові канікули тривали від 25 грудня 2022 року і завершилися 8 січня 2023 року.
Другі ж стартували 10 лютого і триватимуть до 19 лютого 2023 року.