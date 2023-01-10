Продолжительность обучения в школах определенного города или области зависит от того, объединили ли осенний и зимний отдых детей. Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины, читайте в материале 24 Канала.

Читайте Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать школьники в разных регионах Украины

Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины

Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня. Даты отдыха учащихся каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно.

Однако руководство школ должно учитывать безопасность в регионе и рекомендации Минобразования. Также учесть, что общая продолжительность отдыха детей от обучения без учета летних каникул должна не превышать 30 дней.

Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны были стартовать 26 декабря 2022 года и завершиться 8 января 2023 года.

Однако такой график придерживается лишь часть школ нашего государства.

Следовательно, в Киеве каникулы в школах завершаются 27 января.

каникулы в школах завершаются 27 января. В Львове в одних школах обучение стартует ориентировочно 22 января, в других – в середине января.

в одних школах обучение стартует ориентировочно 22 января, в других – в середине января. В Одессе каникулы в школах завершились 8 января. Как и у Днепре .

каникулы в школах завершились 8 января. Как и у . В Харькове школьники завершают отдых от учебы в основном 15 января.

К теме В одном из облцентров Украины значительно возросло количество учащихся, желающих учиться

Когда закончатся зимние каникулы в лицеях и колледжах

В лицеях и колледжах нашего государства учащиеся в этом учебном году отдыхают от обучения зимой дважды.

Первые зимние каникулы продолжались с 25 декабря 2022 года и завершились 8 января 2023 года.

Вторые же стартовали 10 февраля и продлятся до 19 февраля 2023 года.