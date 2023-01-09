Об этом сообщила глава городского департамента образования и науки Елена Буйневич. При этом уточнила, что все эти дети будут обучаться очно.

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Сколько детей в Одессе могут учиться очно

В сентябре 2022 года в Одессе только 3 тысячи учеников хотели учиться офлайн, в конце года – 5 тысяч.

По словам чиновницы, ежедневно школы, где есть хранилища, города посменно могут принять около 18 тысяч детей. Буйневич считает, что количество учеников, которые будут учиться очно, в городе будет увеличиваться.

К слову, с нового года в Одессе по смешанной системе будут работать 56 школ.

Родителям советуют спросить в школе, в которой учится ребенок, список очных учебных заведений, но не распространять его в сети.

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Как компенсировать пропущенные занятия

В департаменте образования и науки Киева советуют :

индивидуальные и групповые занятия провести во время каникул;

учиться в июне;

ввести дополнительный год обучения.

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин уточнил, что дополнительные консультации могут оплачиваться из остатков субвенции. Однако предостерегает от финансовых злоупотреблений на местах.