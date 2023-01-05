Однако дети не всегда настроены воспринимать информацию от учителя. Однако мотивировать учить их историю родной страны можно и нужно.

Читайте Знание – также оружие: 10 лучших книг по истории для украинцев

Как креативно провести урок по истории

Учительница истории Антонина Макаревич поделилась креативными идеями хорошо проведённого урока.

  • Материалы ВШО

К каждому уроку учитель благодаря Всеукраинской школе онлайн может получить видео, задания, конспект, тест и список использованных источников. Конспект при этом достаточно удобен для использования: важные даты и события в нем выделены. Кстати, сами же задачи с платформы можно рекомендовать школьникам для изучения как в классе, так и дома.

  • Визуализация с помощью интерактивных карт и портретов

ВШО также приготовила на помощь учителя много карт. Благодаря им легче и доступнее подавать информацию учащимся. При этом ребенку или учителю не нужно искать эти карты в Интернете.

  • Работа с понятиями и терминами

На платформе также доступен ряд объяснений к понятиям и терминам. В частности, для учеников 9-го и 10-го класса. Учитель также может предложить школьникам накануне ознакомиться с материалом и понятиями, которые нужно изучить. А на уроке объяснить то, что дети не поняли

  • Работа с инфографиками

Лучше разработать и усвоить материал помогут инфографики. При этом учителя смогут сэкономить свое время, не создавая эти инфографики самим.

К теме Невероятные и магические истории: какую увлекательную книгу подарить ребенку на Рождество

  • Эксперименты с межпредметными связями

Также интересным подходом к преподаванию истории является сочетание урока с курсом "Искусство". К примеру, вам нужно объяснить детям фигуру Андрея Шептицкого. Следовательно, вы можете сначала предложить ученикам ознакомиться с музеем, который он основал.

В таком же духе можно излагать материал о деятельности украинских меценатов. Также интересны проведенные параллели по истории с произведениями украинских писателей на курсе литературы.

Что такое ВШО

Всеукраинская школа онлайн – это современный онлайн-ресурс для смешанного и онлайн-обучения учащихся с материалами, прошедшими экспертизу и соответствующими государственным образовательным стандартам.

ВШО обеспечивает учащихся видеопояснениями, конспектом, тестами. А учителей – необходимыми современными материалами.

Сейчас на платформе уже более 2500 уроков и тестов по школьной программе.

Платформа бесплатна и доступна 24/7 как в Украине, так и за границей.