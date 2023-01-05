Однако дети не всегда настроены воспринимать информацию от учителя. Однако мотивировать учить их историю родной страны можно и нужно.
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Как креативно провести урок по истории
Учительница истории Антонина Макаревич поделилась креативными идеями хорошо проведённого урока.
Материалы ВШО
К каждому уроку учитель благодаря Всеукраинской школе онлайн может получить видео, задания, конспект, тест и список использованных источников. Конспект при этом достаточно удобен для использования: важные даты и события в нем выделены. Кстати, сами же задачи с платформы можно рекомендовать школьникам для изучения как в классе, так и дома.
Визуализация с помощью интерактивных карт и портретов
ВШО также приготовила на помощь учителя много карт. Благодаря им легче и доступнее подавать информацию учащимся. При этом ребенку или учителю не нужно искать эти карты в Интернете.
Работа с понятиями и терминами
На платформе также доступен ряд объяснений к понятиям и терминам. В частности, для учеников 9-го и 10-го класса. Учитель также может предложить школьникам накануне ознакомиться с материалом и понятиями, которые нужно изучить. А на уроке объяснить то, что дети не поняли
Работа с инфографиками
Лучше разработать и усвоить материал помогут инфографики. При этом учителя смогут сэкономить свое время, не создавая эти инфографики самим.
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Эксперименты с межпредметными связями
Также интересным подходом к преподаванию истории является сочетание урока с курсом "Искусство". К примеру, вам нужно объяснить детям фигуру Андрея Шептицкого. Следовательно, вы можете сначала предложить ученикам ознакомиться с музеем, который он основал.
В таком же духе можно излагать материал о деятельности украинских меценатов. Также интересны проведенные параллели по истории с произведениями украинских писателей на курсе литературы.
Что такое ВШО
Всеукраинская школа онлайн – это современный онлайн-ресурс для смешанного и онлайн-обучения учащихся с материалами, прошедшими экспертизу и соответствующими государственным образовательным стандартам.
ВШО обеспечивает учащихся видеопояснениями, конспектом, тестами. А учителей – необходимыми современными материалами.
Сейчас на платформе уже более 2500 уроков и тестов по школьной программе.
Платформа бесплатна и доступна 24/7 как в Украине, так и за границей.