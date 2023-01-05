Як креативно провести урок з історії

Учителька історії Антоніна Макаревич поділилася креативними ідеями гарно проведеного уроку.

Матеріали ВШО

До кожного уроку учитель завдяки Всеукраїнській школі онлайн може отримати відео, завдання, конспект, тест та перелік використаних джерел. Конспект при цьому доволі зручний для використання: важливі дати та події у ньому виділені. До слова, самі ж завдання з платформи можна рекомендувати школярам для вивчення як в класі, так і вдома.

Візуалізація за допомогою інтерактивних карт і портретів

ВШО також приготувала на допомогу вчителя багато карт. Завдяки ним легше та доступніше подавати інформацію учням. При цьому дитині чи вчителю не потрібно шукати ці карти в інтернеті.

Робота з поняттями і термінами

На платформі також доступна низка пояснень до понять і термінів. Зокрема, для учнів 9 – го та 10 – го класу. Учитель також може запропонувати школярам напередодні ознайомитися з матеріалом і поняттями, які треба вивчити. А під час уроку пояснити те, що діти не зрозуміли

Робота з інфографіками

Краще опрацювати та засвоїти матеріал допоможуть інфографіки. При цьому вчителі зможуть заощадити свій час, не створюючи ці інфографіки самим.

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Експерименти з міжпредметними зв'язками

Також цікавим підходом до викладання історії є поєднання уроку з курсом "Мистецтво". До прикладу, вам потрібно пояснити дітям про постать Андрея Шептицького. Відтак ви можете спочатку запропонувати учням ознайомитися із музеєм, який він заснував.

У такому ж дусі можна викладати матеріал про діяльність українських меценатів. Також цікавими будуть проведені паралелі з історії з творами українських письменників на курсі літератури.