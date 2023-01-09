Про це повідомила очільниця міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич. При цьому уточнила, що всі ці діти вчитимуться очно.

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Скільки дітей в Одесі можуть вчитися очно

У вересні 2022 року в Одесі лише 3 тисячі учнів хотіли вчитися офлайн, наприкінці року – 5 тисяч.

За словами чиновниці, щодня школи, у яких є сховища, міста позмінно можуть прийняти близько 18 тисяч дітей. Відтак Буйневич вважає, що кількість учні, які вчитимуться очно, у місті збільшуватиметься.

До слова, з нового року в Одесі за змішаною системою працюватиме 56 шкіл.

Батькам натомість радять запитати у школі, в якій вчиться дитина, список очних навчальних закладів, але не поширювати його у мережі.

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Як компенсувати пропущені заняття

У департаменті освіти і науки Києва радять:

індивідуальні й групові заняття провести під час канікул;

навчатися у червні;

запровадити додатковий рік навчання.

Заступник голови Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин уточнив, що додаткові консультації можуть оплачувати із залишків освітньої субвенції. Однак застерігає від фінансових зловживань на місцях.