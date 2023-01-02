Відтак доволі часто діти змушені надолужувати пропущений матеріал. А це у час відключень світла не так легко.

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Як наздоганяти пропущені уроки

У деяких школах в Україні учні вчаться у декілька змін, в інших – запровадили додаткові консультації і вивчення пропущеного матеріалу щосуботи.

У київській гімназії № 34 "Либідь", яку поруйнували російські ракети, діти вчаться онлайн. Якщо лунає повітряна тривога, уроки переривають. Директорка Алевтина Багінська розповіла, що у такому разі матеріал скеровують до Google-путівника. При цьому перед кожним уроком вчителі розписують у Google-документах докладний план занять для кожного класу:

тему;

посилання на джерела;

презентації;

записи уроків;

цікаві факти

домашні завдання тощо.

Тож у разі тривоги чи блекауту діти можуть самі знайти та опрацювати матеріал. А на наступному уроці учитель роз'яснює те, що учні не зрозуміли.

До слова, у гімназії школярі вчаться у три зміни. Уроки тривають по 30 хвилин. Якщо урок перервала тривога, діти можуть долучитися до нього в іншу зміну чи під час відпрацювання у суботу.

Також під час зимових канікул у цьому закладі освіти запланували додаткові консультації, до яких можуть долучитися охочі школярі.

Чи можна продовжити урок у сховищі

Фахівці кажуть, що навчання в укриттях можливе. Але лише у пристосованих до цього. Натомість таких небагато.

Зазвичай у таких приміщеннях учні перебувають у час тривоги всі разом. Учням важко вчитися у таких умовах та ще й при поганому освітленні. Усне навчання можливе, якщо укриття має багато класів. Однак навіть якщо приміщення має доступ до інтернету та хороші умови для навчання, процес здобуття освіти не завжди буде ефективним у час тривог.

Відтак психологи радять: у такий час краще заспокоїти дітей та відволікти іграми, аби вони не думали про небезпеку.

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Як компенсувати пропущені заняття

У департаменті освіти і науки Києва радять:

індивідуальні й групові заняття провести під час канікул;

навчатися у червні;

запровадити додатковий рік навчання.

Заступник голови Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин уточнив, що додаткові консультації можуть оплачувати із залишків освітньої субвенції. Однак застерігає від фінансових зловживань на місцях.