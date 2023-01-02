Сімейна й дитяча психологиня Світлана Ройз розповіла, як вдало спланувати учням зимовий відпочинок. До того ж провести його цікаво та з користю.
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Як спланувати зимові канікули
Світлана Ройз каже, що на сьогодні не є дивним те, що дитина може швидко втомлюватися навіть від того, що дарувало їй завжди радість. Тож учні можуть часто сумувати.
Однак у такому разі психологиня радить не забувати про такі правила:
- рутина також може дарувати дітям радість;
- на свята учні мають мати час для себе – на ігри, спілкування, прогулянки, розваги зі сім'єю;
- під час зимових канікул дитина має розподілити час на фізичну активність, читання та перегляд фільмів, ігри з друзями.
Також фахівчиня радить школярам виконувати такі щоденні активності:
- обійматися з рідними та грати в різні цікаві ігри;
- виконувати дихальні вправи, аби заспокоїтися.
При цьому Ройз наголошує, що у такий непростий час дорослі стають прикладом для дітей.
Ми можемо присвятити кожен день чомусь особливому – зробити "свято" на кожен день,
– зауважила психологиня.
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Як кожен день зробити святковим
На кожен день Ройз пропонує такі активності:
- кучугури з ковдр;
- сліди на снігу;
- помаранчеві соки;
- жартів та сміх;
- м'ятний чай;
- сни про літо;
- тиха музика;
- малювання поглядами на склі;
- спогади поезій;
- усмішки перехожим;
- запалювання свічок;
- дзвінки друзям;
- слова "дякую";
- сюрпризи (собі);
- фотографування неба;
- гра в класики;
- мрії про відпустку.