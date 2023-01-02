Сімейна й дитяча психологиня Світлана Ройз розповіла, як вдало спланувати учням зимовий відпочинок. До того ж провести його цікаво та з користю.

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Як спланувати зимові канікули

Світлана Ройз каже, що на сьогодні не є дивним те, що дитина може швидко втомлюватися навіть від того, що дарувало їй завжди радість. Тож учні можуть часто сумувати.

Однак у такому разі психологиня радить не забувати про такі правила:

  • рутина також може дарувати дітям радість;
  • на свята учні мають мати час для себе – на ігри, спілкування, прогулянки, розваги зі сім'єю;
  • під час зимових канікул дитина має розподілити час на фізичну активність, читання та перегляд фільмів, ігри з друзями.

Також фахівчиня радить школярам виконувати такі щоденні активності:

  • обійматися з рідними та грати в різні цікаві ігри;
  • виконувати дихальні вправи, аби заспокоїтися.

При цьому Ройз наголошує, що у такий непростий час дорослі стають прикладом для дітей.

Ми можемо присвятити кожен день чомусь особливому – зробити "свято" на кожен день,
– зауважила психологиня.

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Як кожен день зробити святковим

На кожен день Ройз пропонує такі активності:

  • кучугури з ковдр;
  • сліди на снігу;
  • помаранчеві соки;
  • жартів та сміх;
  • м'ятний чай;
  • сни про літо;
  • тиха музика;
  • малювання поглядами на склі;
  • спогади поезій;
  • усмішки перехожим;
  • запалювання свічок;
  • дзвінки друзям;
  • слова "дякую";
  • сюрпризи (собі);
  • фотографування неба;
  • гра в класики;
  • мрії про відпустку.