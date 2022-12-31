Вони навіть складали меми: воєнні, про дистанційне та очне навчання, а також виконання домашнього навчання. Найкращі смішні картинки та жарти про освіту у 2022 році пропонуємо нижче.
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Меми про дистанційне навчання
Онлайн-навчання не стало відкриттям для українських школярів у 2022 році. Вони вже мали досвід такого здобуття освіти через пандемію коронавірусу. Однак справжнім викликом у час війни стали блекаут та постійні відключення світла. Але навіть у такий важкий час українці до всього ставились з гумором.
Меми про домашнє завдання
Під час дистанційного навчання батьки були змушені допомагати дітям виконувати домашні завдання. Або й робити його замість своїх учнів. Не кожен зміг пережити цей час спокійно.
Меми про офлайн-навчання
Цікавими були жарти і про офлайн-навчання.
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Воєнні меми
Дуже багато мемів українці також придумали про військові події та популярних героїв.
Тож попри усі труднощі українці жартують та не здаються!