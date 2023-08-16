МОН оголосило догану ще одному ректору: кому й за що перепало від міністерства

Вслід за ректором НАУ Максимом Луцьким ще один очільник українського університету отримав догану від МОН. Посадовець не виконував умов контракту та не подав потрібних даних.

Очільник МОН Оксен Лісовий підписав ще один наказ про догану ректору українського університету. Цього разу на порушеннях зловили ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Валерія Бортняка.

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Як повідомили у МОН, підставою для догани Бортняку стали порушення законодавства про освіту та вимог контракту. Як і у випадку з ректором НАУ Луцьким, у щорічному звіті не було інформації про досягнення цільових показників діяльності закладу, які визначені контрактом.

У ректора Бортняка також виявлено суттєве невиконання низки обов'язкових цільових показників, які стосуються розвитку матеріального забезпечення закладу, наукової роботи співробітників, участі в міжнародних проєктах тощо,

– повідомили в МОН.

Міністерство освіти і науки вкотре порадило ректорам дотримуватися вимог законодавства. Після першого порушення МОН оголошує догану, після другого йде звільнення з посади.

Раніше на сайті НАУ з'являлася інформація про те, що Максим Луцький нібито подав у звіті всю необхідну інформацію, тому оголошення йому догани будуть оскаржувати у суді.