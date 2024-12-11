Планів щодо раптових змін у чинній мережі закладів медичної освіти зараз немає, – Винницький

Жодних планів щодо раптових змін у чинній мережі закладів медичної освіти України зараз немає. Причому ні у Міністерства освіти і науки, ні у Міністерства охорони здоров'я.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького. Він зауважив, що українська система має розвиватися еволюційно.

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В Україні не змінюватимуть мережу закладів медосвіти

Посадовець ще раз наголосив: у МОН немає короткострокових планів стосовно того, що заклади медичної освіти мають раптово стати частиною класичних університетів.

Нам потрібна професійна дискусія щодо того, як покращити ефективність нашої системи вищої медичної освіти, та й вищої освіти загалом,

– зазначив він.

І додав, що у Європі здебільшого медичну освіту здобувають у класичних (багатогалузевих) університетах. Спеціалізовані заклади вищої медичної освіти там є рідкістю. В Україні ж інша система, яка вкорінилася вже багато десятиліть.

Нам як свідомим громадянам варто задуматися, як забезпечити конкурентоспроможність наших університетів в Єдиному європейському просторі вищої освіти,

– вважає заступник Лісового.

Раніше в ефірі вебінару "МедОсвіта: Шлях до змін" Михайло Винницький заявляв, що спеціалізовані медичні заклади вищої освіти – це радянський рудимент. Було б корисніше для якості, щоб в Україні були потужні медичні факультети в межах класичних університетів.