У МОН повідомили, що понад 6 тисяч абітурієнтів відмовилися від вступу на бюджет у виш

В Україні триває вступна кампанія у виші у 2024 році. Цьогоріч 6284 абітурієнти, яким запропонували бюджетне місце, від нього відмовилися.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І уточнив, що з них 4842 (77%) вступили до українських університетів (приватних чи державних) на контракт.

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Понад 6 тисяч вступників відмовились від бюджету у виші

Посадовець каже: достатня кількість із цих вступників скористалася державним грантом, аби вступити справді туди, куди хотіла, а не туди, де було бюджетне місце.

Ще 1442 вступники із цих 6284 – це ті, хто відмовився від бюджетного місця, але й не вступав до українського ЗВО взагалі. Найімовірніше, вони вступили за кордоном. Сумно, адже це реальні втрати для нашої країни,

– заявив Винницький.

Але додав, що в умовах війни це дуже маленька цифра – менш як 1% від усіх тих, хто вступив цьогоріч, й приблизно 2% від тих, кому запропонували бюджетне місце.

Будь-яка втрата топових абітурієнтів – це погано. Але тішить те, що цього року насправді дуже мало топових вступників обрали закордонні університети,

– зазначив заступник Лісового.

За його словами, це свідчить про привабливість української вищої освіти, її конкурентоспроможність, а також про патріотизм нашої молоді.