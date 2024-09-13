Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И уточнил, что из них 4842 (77%) поступили в украинские университеты (частные или государственные) на контракт.

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Более 6 тысяч абитуриентов отказались от бюджета в вузы

Чиновник говорит: достаточное количество из этих абитуриентов воспользовалась государственным грантом, чтобы поступить действительно туда, куда хотела, а не туда, где было бюджетное место.

Еще 1442 поступающих из этих 6284 – это те, кто отказался от бюджетного места, но и не поступал в украинский ЗВО вообще. Вероятнее всего, они поступили за рубежом. Печально, ведь это реальные потери для нашей страны,

– заявил Винницкий.

Но добавил, что в условиях войны это очень маленькая цифра – менее 1% от всех тех, кто поступил в этом году, и примерно 2% от тех, кому предложили бюджетное место.

Любая потеря топовых абитуриентов – это плохо. Но радует то, что в этом году на самом деле очень мало топовых абитуриентов выбрали зарубежные университеты,

– отметил заместитель Лисового.

По его словам, это свидетельствует о привлекательности украинского высшего образования, его конкурентоспособность, а также о патриотизме нашей молодежи.