МОН розробило нове положення про атестацію педагогів

Міносвіти розробило новий проєкт Положення про атестацію педагогів. За результатами атестації вчителя встановлюватимуть його відповідність або невідповідність займаній посаді.

Після успішного проходження атестації педагогам також присвоять нові або підтвердять раніше надані кваліфікаційні категорії і звання.

Дивіться також Для українських учнів і вчителів заснували Коаліцію девайсів

МОН розробило новий проєкт про атестацію вчителів

Атестація є обов'язковою і може бути черговою або позачерговою. Чергову вчитель має проходити раз на п'ять років.

Позачергова атестація вчителя відбувається за його ініціативою або ж директора школи. А от директор школи проходить її у разі виявлення низької якості освіти у його навчальному закладі.

Загальний обсяг підвищення кваліфікації визначають сумарно за останні 5 років перед атестацією.

Навчання у виші чи коледжі зараховують як підвищення кваліфікації відповідно до законодавства.

Вчителі, які викладають кілька дисциплін, проходять атестацію з того навчального предмета, який викладають за посадою відповідно до трудового договору.

Читайте В Україні планують оновити професійний стандарт учителя

Педагоги, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, проходять атестацію на загальних підставах.

Вчителі, які обіймають різні педагогічні посади в одній школі, зокрема директори, їхні заступники та інші працівники, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу, проходять атестацію за кожною з посад.

Педагоги, які викладають у різних закладах освіти, мають пройти атестацію за основним місцем роботи.

Успішне проходження сертифікації надає право присвоїти вчителю чергову кваліфікаційну категорію та/або педагогічне звання.

Зауваження та пропозиції до проєкту можна надсилати до 12 лютого на e-mail: vitalii.zarytov@mon.gov.ua.