МОН скоротило ліцензійні обсяги набору студентів для вишів

Міністерство освіти і науки України скоротило ліцензійні обсяги для 195 вишів на освітній рівень бакалавра. Мовиться про максимальну кількість студентів, яких можуть зарахувати до ЗВО на певний напрям підготовки.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві кажуть, що це рішення не вплине на доступність вищої освіти для вступників, адже кількість робочих місць викладачів залежить не від ліцензійного обсягу, а від реальної кількості студентів.

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Міносвіти скоротило ліцензійні обсяги набору студентів

Це нововведення має допомогти узгодити реальну та задекларовану спроможність закладів освіти.

Відповідно до ліцензійних вимог заклади освіти зобов'язані повідомляти МОН у разі істотних змін у кадровому складі або інших фактів, на підставі яких їм було видано ліцензію. Саме це закладено в принцип безстрокового ліцензування,

– повідомили у відомстві.

Заступник очільника МОН Михайло Винницький при цьому заявив: коли в закладу ліцензія на 2700 місць, а набір протягом кількох років не перевищує 400 вступників – це дискредитує всю систему. Тож МОН зобов'язане звузити обсяг до реалістичного рівня.

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Коригування відбулось на основі аналізу фактичного набору студентів у попередні роки. Посадовець каже, що у низці ЗВО набір на окремі програми або взагалі не проводять, або кількість студентів становить менше ніж половину від визначеного ліцензованого обсягу.

Насамперед йдеться про філії, що не здійснюють набір студентів, а також про приватні ЗВО та деякі переміщені університети, які протягом останніх років набирали відносно невелику кількість здобувачів, але продовжували зберігати "роздуті" ліцензії",

– уточнюють у МОН.

Тож відомство продовжуватиме проводити аналіз використання ліцензійного обсягу щороку в січні.

У кожного ЗВО залишається резерв ліцензійних місць, який дає змогу закладу забезпечити набір студентів і подальший розвиток. Якщо потрібно, заклад вищої освіти може звернутися до МОН із заявою про розширення ліцензійного обсягу (через механізм електронного ліцензування), із підтвердженням відповідної спроможності,

– резюмували у міністерстві.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зменшується кількість вступників.