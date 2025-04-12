МОН сократило лицензионные объемы набора студентов для вузов

Министерство образования и науки Украины сократило лицензионные объемы для 195 вузов на образовательный уровень бакалавра. Речь идет о максимальном количестве студентов, которых могут зачислить в ЗВО на определенное направление подготовки.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве говорят, что это решение не повлияет на доступность высшего образования для поступающих, ведь количество рабочих мест преподавателей зависит не от лицензионного объема, а от реального количества студентов.

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Минобразования сократило лицензионные объемы набора студентов

Это нововведение должно помочь согласовать реальную и задекларированную способность учебных заведений.

Согласно лицензионным требованиям учебные заведения обязаны сообщать МОН в случае существенных изменений в кадровом составе или других фактов, на основании которых им была выдана лицензия. Именно это заложено в принцип бессрочного лицензирования,

– сообщили в ведомстве.

Заместитель главы МОН Михаил Винницкий при этом заявил: когда у заведения лицензия на 2700 мест, а набор в течение нескольких лет не превышает 400 поступающих – это дискредитирует всю систему. Поэтому МОН обязано сузить объем до реалистичного уровня.

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Корректировка состоялась на основе анализа фактического набора студентов в предыдущие годы. Чиновник говорит, что в ряде ЗВО набор на отдельные программы или вообще не проводят, или количество студентов составляет менее половины от определенного лицензированного объема.

Прежде всего речь идет о филиалах, не осуществляющих набор студентов, а также о частных ЗВО и некоторых перемещенных университетах, которые в последние годы набирали относительно небольшое количество соискателей, но продолжали сохранять "раздутые" лицензии",

– уточняют в МОН.

Поэтому ведомство будет продолжать проводить анализ использования лицензионного объема ежегодно в январе.

У каждого ЗВО остается резерв лицензионных мест, который позволяет заведению обеспечить набор студентов и дальнейшее развитие. Если нужно, заведение высшего образования может обратиться в МОН с заявлением о расширении лицензионного объема (через механизм электронного лицензирования), с подтверждением соответствующей способности,

– резюмировали в министерстве.

Ранее мы сообщали, что в Украине уменьшается количество поступающих.