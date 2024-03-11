МОН запроваджує фахове вступне випробування на низці спеціальностей

Міносвіти України впроваджує добровільне фахове вступне випробування для низки спеціальностей. Воно дасть можливість абітурієнтам підвищити конкурсний бал під час вступу на бакалаврат.

Мовиться про аграрні науки, економіку, управління, культуру і мистецтво. Таку новацію передбачили для вступників на основі НРК5 (дипломів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста).

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Фахове вступне випробування є добровільним. Вступники можуть пройти його, якщо хочуть поліпшити конкурсний бал і оцінюють свої фахові знання вище, ніж знання загальноосвітніх предметів. Для цього спочатку треба зареєструватися. Результати фахового вступного випробування внесуть у формулу розрахунку конкурсного бала.

Фахові вступні випробування зможуть складати вступники на такі галузі знань та їхні спеціальності:

аграрні науки та продовольство;

управління та адміністрування;

публічне управління та адміністрування;

культура і мистецтво;

соціальні та поведінкові науки;

економіка.

Коли будуть фахові вступні випробування

З 19 до 30 квітня – реєстрація на основну сесію фахових вступних випробувань.

З 10 до 14 червня – додатковий період реєстрації для тих, хто не встиг зареєструватися в основний період.

З 24 до 27 червня – проведення основної сесії (графік розробляють окремо).

До 8 липня – оголошення результатів основної сесії.

З 15 до 19 липня – проведення додаткової сесії (графік розробляють окремо).

До 29 липня – оголошення результатів додаткової сесії.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Міносвіти при цьому обіцяє незабаром пояснити алгоритм реєстрації на вступні фахові випробування.