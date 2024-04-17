Як написати успішний мотиваційний лист, аби не залишити шансів вишу: 10 секретів
Джерело:Освіторія
2024 року вступники у виші повинні не лише подати результати НМТ, а й написати мотиваційний лист. Його треба розмістити у персональному кабінеті під час подання заяви на вступ.
Він не впливатиме на обчислення конкурсного бала, але може зіграти вирішальну роль у разі, якщо обидва вступники мають ідентичний конкурсний бал з точністю до 0,001 на одну й ту саму конкурсну пропозицію. Тоді приймальна комісія читає мотиваційні листи вступників-конкурентів і віддає перевагу більш вмотивованому. Мотиваційний лист треба подавати для вступу як на бюджет, так і на контракт. Як його написати успішно – читайте 10 секретів.
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Що треба знати про мотиваційний лист
Мотиваційний лист (МЛ) – діловий документ, написаний в офіційно-діловому стилі, який має написати й подати під час вступу абітурієнт. У ньому зазначена мотивація вступника бути студентом обраної спеціальності. Також лист:
- презентує вступника як особистість: його комунікативні навички, вміння самопрезентації;
- навчає озвучувати й будувати професійні та навчальні цілі.
10 секретів написання мотиваційного листа
Ви повинні написати потужний мотиваційний лист, який вирізнить вас з-поміж конкурентів.
- Для початку влаштуйте "сеанс самопізнання"
Запишіть принаймні 5 унікальних речей, які відрізняють вас від інших. Також дайте відповідь на запитання: "Чому я зацікавлена(ий) саме в цьому університеті? Що конкретно мене приваблює в обраній спеціалізації? Це дійсно те, чим я хочу займатись у житті? Які можуть бути альтернативні варіанти і що мене в них приваблює?".
- Вивчіть сайт обраного університету та факультету
Проведіть невелике дослідження університету, програми або курсу, на який ви подаєте заяву. З'ясуйте такі деталі, як місія, бачення і девіз університету тощо. Цінну інформацію ви можете використати у своєму листі. Акцентуйте на тому, чому саме ви ідеально підходите цьому ЗВО.
- Пишіть чернетки
Чернетка – важлива частина процесу написання мотиваційного листа. Щоб створити справді вдалий лист, ви маєте записати спочатку чимало основних ідей.
- Задокументуйте свої сильні та слабкі сторони, додайте QR-код
Свідчення ваших успіхів, матеріали й нагороди – надважливі. Ви також можете диджиталізувати свого МЛ та розмістити в ньому QR-код, який дозволить переглянути ваші досягнення. Варто згадати:
- досвід волонтерства;
- досвід роботи чи стажування, якщо такий у вас є;
- гуртки, студії, курси, шкільні проєкти та майстер-класи, тренінги і навіть хобі, корисні для обраної спеціальності;
- дуже коротко згадайте події, які розвинули у вас цілеспрямованість, емпатичність, вміння працювати зі складним матеріалом у стислі терміни.
Варто вказати також високі чи хороші академічні результати із дисциплін, пріоритетних для обраної вами програми в університеті. Але пишість цікаво, а не сухими фактами.
- Більше конкретики
Не варто "лити воду" у мотиваційному листі, пишіть свої конкретні досягнення та цілі. Повідомлення мають бути чіткими та зрозумілими. Подавайте лише важливі деталі, факти й цифри – тоді зміст листа буде лаконічним.
Наприклад: "Моя головна мета – … (опис вашої амбітної професійної цілі — від бажання стати міжнародним дипломатом чи журналістом до наміру відкрити бізнес чи IT-стартап). Щоб зрозуміти, в якому університеті я найкраще розкрию свій потенціал, – вивчила(в) бакалаврські програми в різних закладах освіти. Дізнавшись більше про спеціалізацію "…" у (назва ЗВО), я зрозуміла(в), що хочу навчатись саме на ній. Адже… (аргументування, яке торкається опису спеціалізації, яка вас зацікавила. Напишіть, чому найбільше приділяєте увагу та чому це цінно саме для вас і з яких причин. І як сукупно це допоможе втілити вашу професійну ціль).
- Для кожного вишу – окремий мотиваційний лист
Зазвичай ЗВО прописують структуру та основні вимоги до МЛ. Ви маєте написати мотиваційний лист у конкретний виш, а не зробити його загальним.
- Ненудна лаконічність
Кожен університет визначає обсяг мотиваційного листа, тож варто врахувати це правило. Зазвичай кількість знаків не має перевищувати 20 000. При цьому варто уявити себе членом приймальної комісії і те, який мотиваційний лист ви хотіли б прочитати. Розповідь має бути енергійна, не розтягнута штучно, яка чіпляє конкретними фактами. Не бійтеся скоритити тест, якщо треба. І, звичайно ж, не припускайтеся помилок у ньому.
- Не плутайте мотиваційний лист і есе чи мотиваційний лист і власне висловлення
Це поширена помилка серед вступників. Мотиваційний лист за змістом і формою не має нагадувати есе. Стиль МЛ – офіційно-діловий. Не варто насичувати ваш мотиваційний лист емоціями, образністю, ліричними відступами та літературними прикладами.
- Структуруйте МЛ та знищіть помилки
Структура мотиваційного листа — важлива. Він має містити обов'язково такі елементи як:
- "шапка";
- основна частина;
- висновок;
- подяка;
- підпис.
Розбийте текст на абзаци й прослідкуйте, щоб кожен новий озвучував конкретну концепцію. Перш ніж завантажити мотиваційного листа в персональний кабінет, прискіпливо перевірте його на орфографічні, граматичні, лексичні та пунктуаційні помилки.
- Батьки – рецензенти, а не виконавці
Не намагайтеся списати мотиваційний лист із джерел в інтернеті. Як і не делегуйте його написання батькам. Мотиваційний лист – ваш автопортрет і віддзеркалення вашої особистості. Але ви можете зачитати чи дати прочитати вашого мотиваційного листа обраним людям із вашого "кола довіри". Попросіть при цьому не критикувати, а поділитися враженнями.