Як написати успішний мотиваційний лист, аби не залишити шансів вишу: 10 секретів

2024 року вступники у виші повинні не лише подати результати НМТ, а й написати мотиваційний лист. Його треба розмістити у персональному кабінеті під час подання заяви на вступ.

Він не впливатиме на обчислення конкурсного бала, але може зіграти вирішальну роль у разі, якщо обидва вступники мають ідентичний конкурсний бал з точністю до 0,001 на одну й ту саму конкурсну пропозицію. Тоді приймальна комісія читає мотиваційні листи вступників-конкурентів і віддає перевагу більш вмотивованому. Мотиваційний лист треба подавати для вступу як на бюджет, так і на контракт. Як його написати успішно – читайте 10 секретів.

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Що треба знати про мотиваційний лист

Мотиваційний лист (МЛ) – діловий документ, написаний в офіційно-діловому стилі, який має написати й подати під час вступу абітурієнт. У ньому зазначена мотивація вступника бути студентом обраної спеціальності. Також лист:

презентує вступника як особистість: його комунікативні навички, вміння самопрезентації;

навчає озвучувати й будувати професійні та навчальні цілі.

10 секретів написання мотиваційного листа

Ви повинні написати потужний мотиваційний лист, який вирізнить вас з-поміж конкурентів.

Для початку влаштуйте "сеанс самопізнання"

Запишіть принаймні 5 унікальних речей, які відрізняють вас від інших. Також дайте відповідь на запитання: "Чому я зацікавлена(ий) саме в цьому університеті? Що конкретно мене приваблює в обраній спеціалізації? Це дійсно те, чим я хочу займатись у житті? Які можуть бути альтернативні варіанти і що мене в них приваблює?".

Вивчіть сайт обраного університету та факультету

Проведіть невелике дослідження університету, програми або курсу, на який ви подаєте заяву. З'ясуйте такі деталі, як місія, бачення і девіз університету тощо. Цінну інформацію ви можете використати у своєму листі. Акцентуйте на тому, чому саме ви ідеально підходите цьому ЗВО.

Пишіть чернетки

Чернетка – важлива частина процесу написання мотиваційного листа. Щоб створити справді вдалий лист, ви маєте записати спочатку чимало основних ідей.

Задокументуйте свої сильні та слабкі сторони, додайте QR-код

Свідчення ваших успіхів, матеріали й нагороди – надважливі. Ви також можете диджиталізувати свого МЛ та розмістити в ньому QR-код, який дозволить переглянути ваші досягнення. Варто згадати:

досвід волонтерства;

досвід роботи чи стажування, якщо такий у вас є;

гуртки, студії, курси, шкільні проєкти та майстер-класи, тренінги і навіть хобі, корисні для обраної спеціальності;

дуже коротко згадайте події, які розвинули у вас цілеспрямованість, емпатичність, вміння працювати зі складним матеріалом у стислі терміни.

Варто вказати також високі чи хороші академічні результати із дисциплін, пріоритетних для обраної вами програми в університеті. Але пишість цікаво, а не сухими фактами.

Більше конкретики

Не варто "лити воду" у мотиваційному листі, пишіть свої конкретні досягнення та цілі. Повідомлення мають бути чіткими та зрозумілими. Подавайте лише важливі деталі, факти й цифри – тоді зміст листа буде лаконічним.

Наприклад: "Моя головна мета – … (опис вашої амбітної професійної цілі — від бажання стати міжнародним дипломатом чи журналістом до наміру відкрити бізнес чи IT-стартап). Щоб зрозуміти, в якому університеті я найкраще розкрию свій потенціал, – вивчила(в) бакалаврські програми в різних закладах освіти. Дізнавшись більше про спеціалізацію "…" у (назва ЗВО), я зрозуміла(в), що хочу навчатись саме на ній. Адже… (аргументування, яке торкається опису спеціалізації, яка вас зацікавила. Напишіть, чому найбільше приділяєте увагу та чому це цінно саме для вас і з яких причин. І як сукупно це допоможе втілити вашу професійну ціль).

Для кожного вишу – окремий мотиваційний лист

Зазвичай ЗВО прописують структуру та основні вимоги до МЛ. Ви маєте написати мотиваційний лист у конкретний виш, а не зробити його загальним.

Ненудна лаконічність

Кожен університет визначає обсяг мотиваційного листа, тож варто врахувати це правило. Зазвичай кількість знаків не має перевищувати 20 000. При цьому варто уявити себе членом приймальної комісії і те, який мотиваційний лист ви хотіли б прочитати. Розповідь має бути енергійна, не розтягнута штучно, яка чіпляє конкретними фактами. Не бійтеся скоритити тест, якщо треба. І, звичайно ж, не припускайтеся помилок у ньому.

Не плутайте мотиваційний лист і есе чи мотиваційний лист і власне висловлення

Це поширена помилка серед вступників. Мотиваційний лист за змістом і формою не має нагадувати есе. Стиль МЛ – офіційно-діловий. Не варто насичувати ваш мотиваційний лист емоціями, образністю, ліричними відступами та літературними прикладами.

Структуруйте МЛ та знищіть помилки

Структура мотиваційного листа — важлива. Він має містити обов'язково такі елементи як:

"шапка";

основна частина;

висновок;

подяка;

підпис.

Розбийте текст на абзаци й прослідкуйте, щоб кожен новий озвучував конкретну концепцію. Перш ніж завантажити мотиваційного листа в персональний кабінет, прискіпливо перевірте його на орфографічні, граматичні, лексичні та пунктуаційні помилки.

Батьки – рецензенти, а не виконавці

Не намагайтеся списати мотиваційний лист із джерел в інтернеті. Як і не делегуйте його написання батькам. Мотиваційний лист – ваш автопортрет і віддзеркалення вашої особистості. Але ви можете зачитати чи дати прочитати вашого мотиваційного листа обраним людям із вашого "кола довіри". Попросіть при цьому не критикувати, а поділитися враженнями.