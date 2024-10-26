"Війна – це десь там": чому українці знову починають говорити російською мовою

Чимало українців, які з початком повномасштабної війни перейшли на українську мову, починають знову говорити російською. Тенденція відчувається навіть на вулицях Києва.

У побуті, між собою, в магазині, в кав'ярні, на вулиці, прогулюючись з собачками, люди спілкуються російською. Чому так відбувається, в інтерв'ю Освіті 24 (24 Каналу) розповів один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков.

Дивіться також Які цікаві слова з тексту Радіодиктанту – 2024 ви могли не знати й написати неправильно

Чому частина українців знову починає говорити російською

Педагог каже: такі люди не бачать у цьому проблеми, ігнорують всі закиди та промови, гасла, що треба говорити українською, бо це – мова безпеки.

Люди розслабились, напевно, і чомусь думають, що це їх не стосується, що війна – це десь там з автоматами в руках, а ось тут – на протистоянні мовному, лінгвістичному, культурному – це все не має значення,

– наголосив Пройдаков.

Він зауважив: у лютому 2022 року пішла критична хвиля: на емоціях українці хотіли від усього російського відокремитися і відокремлювались. На короткій дистанції було достатньо запалу, щоб відмовитися від кіно, музики, ютубу, мови російської.

Учитель при цьому акцентує: зараз 2024 рік: третій рік триває повномасштабна війна і 10-й рік загалом війна з Росією. Або немає наголосу на тому, що треба обов'язково говорити українською в побуті, або ефект більшості спрацьовує, або дехто дивиться, що військові говорять російською мовою між собою і думають, що мова – це не пріоритетно.

Але це важливо. Щоб потім не було закликів захищати російськомовне населення, треба зберігати українську мову, – наголошує педагог.

Більше про українізацію та перехід на українську мову читайте 27 жовтня, у День української писемності та мови, у великому інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.