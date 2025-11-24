  • І лише 18% столичних школярів зазначили, що говорять виключно українською мовою, розповів заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко.
  • Він представив результати опитування, яке провели Державна служба якості освіти та мовний омбудсмен.