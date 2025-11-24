- І лише 18% столичних школярів зазначили, що говорять виключно українською мовою, розповів заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко.
- Він представив результати опитування, яке провели Державна служба якості освіти та мовний омбудсмен.
"Відіграє важливу роль": хто відповідальний за мову освітнього процесу у школах
- Керівник школи відповідальний за забезпечення українськомовного освітнього процесу.
- Також за контроль мовних компетенцій педагогів.
Керівник школи відповідальний за те, щоб освітній процес у його закладі освіти відбувався українською мовою. Адже він укладає угоди з кожним учителем.
Тож відповідає за те, щоб педагоги виконували умови угоди. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву мовної омбудсменки Олени Івановської в інтерв'ю Радіо Свобода.
Дивіться також Значний вплив Росії: чому київські школярі спілкуються мовою агресора
Хто відповідальний за мовне питання у школі?
Івановська каже, що очільник школи як лідер свого колективу має показувати приклад. І стежити за мовними компетенціями педагогів. Саме керівник має створювати і обстоювати атмосферу україномовності у своєму закладі освіти. Саме він, на думку Уповноваженої, відіграє важливу роль у цьому питанні.
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Також мовна омбудсменка заявила, що поважає роботу учителів у таких надскладних умовах, але вони повинні зберігати мовну гігієну та мовну стійкість.
Нехай кожен учитель зрозуміє, що він здійснює місію дуже важливу. І ця місія не лише полягає в тому, аби поділитися своїми знаннями під час уроку. Учень дивиться на свого вчителя широко розплющеними очима. І він усе помічає, і він наслідує,
– заявила Івановська.
Тому педагоги, за словами Уповноваженої, повинні бути стійкими щодо мови і показувати учням відповідний приклад.
Дивіться також "Гарантовано російська": авторка тексту Радіодиктанту розповіла про мовну ситуацію у Києві
Яка мовна ситуація у школах Києва?
- У Києві майже чверть (24%) вчителів спілкуються під час уроків російською, ще 40% – під час перерв. Щодо учнів – спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах – 82%.