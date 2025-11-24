Керівник школи відповідальний за те, щоб освітній процес у його закладі освіти відбувався українською мовою. Адже він укладає угоди з кожним учителем.

Тож відповідає за те, щоб педагоги виконували умови угоди. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву мовної омбудсменки Олени Івановської в інтерв'ю Радіо Свобода.

Хто відповідальний за мовне питання у школі?

Івановська каже, що очільник школи як лідер свого колективу має показувати приклад. І стежити за мовними компетенціями педагогів. Саме керівник має створювати і обстоювати атмосферу україномовності у своєму закладі освіти. Саме він, на думку Уповноваженої, відіграє важливу роль у цьому питанні.

Також мовна омбудсменка заявила, що поважає роботу учителів у таких надскладних умовах, але вони повинні зберігати мовну гігієну та мовну стійкість.

Нехай кожен учитель зрозуміє, що він здійснює місію дуже важливу. І ця місія не лише полягає в тому, аби поділитися своїми знаннями під час уроку. Учень дивиться на свого вчителя широко розплющеними очима. І він усе помічає, і він наслідує,

– заявила Івановська.

Тому педагоги, за словами Уповноваженої, повинні бути стійкими щодо мови і показувати учням відповідний приклад.

Яка мовна ситуація у школах Києва?

У Києві майже чверть (24%) вчителів спілкуються під час уроків російською, ще 40% – під час перерв. Щодо учнів – спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах – 82%.